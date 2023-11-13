В мире Украина На Украине будут судить генералов Депутат Рады Гончаренко анонсировал уголовные дела против генералов ВСУ 13 ноября 2023 в 16:57 Размер текста - 17 + Алексей Гончаренко сообщил о планах офиса президента Украины по генералам ВСУ Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В офисе президента Украины Владимира Зеленского решили начать судебные дела против генералов ВСУ. Об этом написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая (на этой улице находится офис Зеленского — прим. URA.RU) делает свой ход», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление зашло в тупик, с ним согласились несколько генералов. Зеленский иного мнения, он хочет, чтобы наступление продолжалось. RT со ссылкой на журнал The Economist пишет, что интенсивность боев в октябре заметно сократилась. Это может означать, что контрнаступление завершается. В офисе президента Украины Владимира Зеленского решили начать судебные дела против генералов ВСУ. Об этом написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая (на этой улице находится офис Зеленского — прим. URA.RU) делает свой ход», — написал Алексей Гончаренко в своем telegram-канале. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление зашло в тупик, с ним согласились несколько генералов. Зеленский иного мнения, он хочет, чтобы наступление продолжалось. RT со ссылкой на журнал The Economist пишет, что интенсивность боев в октябре заметно сократилась. Это может означать, что контрнаступление завершается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям