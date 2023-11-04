Зеленский не признал тупиковое наступление: главное об СВО к вечеру 4 ноября

На Украине признали тупиковое контрнаступление для себя
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью британским журналистам признался, что украинское контрнаступление окончательно стало в тупик. Президент страны Владимир Зеленский не согласился с этим. URA.RU приводит главные новости к вечеру 4 ноября.
- Залужный заявил, что контрнаступление на Украине окончательно зашло в тупик. В ответ на это украинские военнослужащие подчеркнули, что проигрывают военный конфликт с Россией. Солдаты подчеркнули, что им критически не хватает вооружения и техники. В офисе Зеленского пояснили, что Залужному не следовало раскрывать текущую обстановку на фронте. Данные откровения посеяли панику среди стран Запада. Сам Владимир Зеленский не согласился с главкомом ВСУ и пояснил, что ситуация не является патовой.
- Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин подчеркнул, что раскол между Зеленским и Залужным становится все глубже. И крайнее интервью главкома это доказывает.
- Украинский глава также отреагировал на слухи о том, что Киев рассматривает вероятность проведения мирных переговоров с Россией. Зеленский во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен признался, что ему неприятно осознавать, что украинцы могут поддерживать идею мирных переговоров с Россией.
- Положение для Украины усугубляет война на Ближнем Востоке. Из-за внимания Запада к конфликту между Израилем и Палестиной Киев больше не может пользоваться «доминирующим положением» и для него наступают нелегкие времена, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обстановка на фронте за последние сутки
- Российские солдаты отразили пять украинских атак на купянском направлении. Потери ВСУ составили до 210 бойцов.
- На краснолиманском направлении украинские военные потеряли около 100 человек. Также ВС РФ поразили две бронемашины.
- Потери ВСУ на донецком направлении составили до 140 военных. Также российские бойцы уничтожили немецкий танк Leopard и 2 бронемашины.
- ВС РФ отразили пять вражеских атак на запорожском направлении. Бои проходили в районе Работино.
- Солдаты РФ на херсонском направлении поразили до 60 бойцов ВСУ. Украина пыталась безуспешно атаковать российских военных.
- ВС РФ поразили в Черниговской области арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ. Также российские средства ПВО перехватила 9 реактивных снарядов HIMARS. За сутки были сбиты 43 украинских беспилотника. На Украину тайно пытались провести американские бронемашины Assault Breachers, передает Пятый канал.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!