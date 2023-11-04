Зеленский не признал тупиковое наступление: главное об СВО к вечеру 4 ноября

Зеленский опроверг слова Залужного о тупиковом наступлении Украины

04 ноября 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

На Украине признали тупиковое контрнаступление для себя Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью британским журналистам признался, что украинское контрнаступление окончательно стало в тупик. Президент страны Владимир Зеленский не согласился с этим. URA.RU приводит главные новости к вечеру 4 ноября. Залужный заявил, что контрнаступление на Украине окончательно зашло в тупик. В ответ на это украинские военнослужащие подчеркнули, что проигрывают военный конфликт с Россией. Солдаты подчеркнули, что им критически не хватает вооружения и техники. В офисе Зеленского пояснили, что Залужному не следовало раскрывать текущую обстановку на фронте. Данные откровения посеяли панику среди стран Запада. Сам Владимир Зеленский не согласился с главкомом ВСУ и пояснил, что ситуация не является патовой.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин подчеркнул, что раскол между Зеленским и Залужным становится все глубже. И крайнее интервью главкома это доказывает.

Украинский глава также отреагировал на слухи о том, что Киев рассматривает вероятность проведения мирных переговоров с Россией. Зеленский во время пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен признался, что ему неприятно осознавать, что украинцы могут поддерживать идею мирных переговоров с Россией.

Положение для Украины усугубляет война на Ближнем Востоке. Из-за внимания Запада к конфликту между Израилем и Палестиной Киев больше не может пользоваться «доминирующим положением» и для него наступают нелегкие времена, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Обстановка на фронте за последние сутки Российские солдаты отразили пять украинских атак на купянском направлении. Потери ВСУ составили до 210 бойцов.

На краснолиманском направлении украинские военные потеряли около 100 человек. Также ВС РФ поразили две бронемашины.

Потери ВСУ на донецком направлении составили до 140 военных. Также российские бойцы уничтожили немецкий танк Leopard и 2 бронемашины.

ВС РФ отразили пять вражеских атак на запорожском направлении. Бои проходили в районе Работино.

Солдаты РФ на херсонском направлении поразили до 60 бойцов ВСУ. Украина пыталась безуспешно атаковать российских военных.

ВС РФ поразили в Черниговской области арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ. Также российские средства ПВО перехватила 9 реактивных снарядов HIMARS. За сутки были сбиты 43 украинских беспилотника. На Украину тайно пытались провести американские бронемашины Assault Breachers, передает Пятый канал.

Главком ВСУ Валерий Залужный в интервью британским журналистам признался, что украинское контрнаступление окончательно стало в тупик. Президент страны Владимир Зеленский не согласился с этим. URA.RU приводит главные новости к вечеру 4 ноября.