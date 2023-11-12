В Тюмени определились с кандидатом на пост крупного энергетического холдинга

«Россети Тюмень» возглавит замгендиректора компании по инвестиционной деятельности Елена Бакланова. Информация распространяется в анонимных telegram-каналах.
«Кресло [гендиректора] займет Елена Бакланова (на данный момент управляет инвестиционным блоком и курирует направление реализации услуг). Назначение состоится в ближайшие дни», — сообщают паблики.
URA.RU направило запрос в компанию. Ответ на него ожидается. На официальном сайте «Россетей» информация о новом назначении отсутствует.
Прежний гендиректор Олег Петров скончался, находясь под домашним арестом. В отношении него возбуждались уголовные дела по факту присвоения денег.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.