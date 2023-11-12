12 ноября 2023

В Тюмени определились с кандидатом на пост крупного энергетического холдинга

«Россети Тюмень» возглавит замгендиректора Елена Бакланова
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Александра Моора в Салехард. 5 сентября 2018г, россети, электричество
В «Россети Тюмень» появится новый гендиректор Фото:

«Россети Тюмень» возглавит замгендиректора компании по инвестиционной деятельности Елена Бакланова. Информация распространяется в анонимных telegram-каналах.

«Кресло [гендиректора] займет Елена Бакланова (на данный момент управляет инвестиционным блоком и курирует направление реализации услуг). Назначение состоится в ближайшие дни», — сообщают паблики.

URA.RU направило запрос в компанию. Ответ на него ожидается. На официальном сайте «Россетей» информация о новом назначении отсутствует.

Прежний гендиректор Олег Петров скончался, находясь под домашним арестом. В отношении него возбуждались уголовные дела по факту присвоения денег.

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«Россети Тюмень» возглавит замгендиректора компании по инвестиционной деятельности Елена Бакланова. Информация распространяется в анонимных telegram-каналах. «Кресло [гендиректора] займет Елена Бакланова (на данный момент управляет инвестиционным блоком и курирует направление реализации услуг). Назначение состоится в ближайшие дни», — сообщают паблики. URA.RU направило запрос в компанию. Ответ на него ожидается. На официальном сайте «Россетей» информация о новом назначении отсутствует. Прежний гендиректор Олег Петров скончался, находясь под домашним арестом. В отношении него возбуждались уголовные дела по факту присвоения денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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