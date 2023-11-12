В Тюмени определились с кандидатом на пост крупного энергетического холдинга

«Россети Тюмень» возглавит замгендиректора Елена Бакланова

13 ноября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

В «Россети Тюмень» появится новый гендиректор Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU «Россети Тюмень» возглавит замгендиректора компании по инвестиционной деятельности Елена Бакланова. Информация распространяется в анонимных telegram-каналах. «Кресло [гендиректора] займет Елена Бакланова (на данный момент управляет инвестиционным блоком и курирует направление реализации услуг). Назначение состоится в ближайшие дни», — сообщают паблики. URA.RU направило запрос в компанию. Ответ на него ожидается. На официальном сайте «Россетей» информация о новом назначении отсутствует. Прежний гендиректор Олег Петров скончался, находясь под домашним арестом. В отношении него возбуждались уголовные дела по факту присвоения денег.

«Россети Тюмень» возглавит замгендиректора компании по инвестиционной деятельности Елена Бакланова. Информация распространяется в анонимных telegram-каналах. «Кресло [гендиректора] займет Елена Бакланова (на данный момент управляет инвестиционным блоком и курирует направление реализации услуг). Назначение состоится в ближайшие дни», — сообщают паблики. URA.RU направило запрос в компанию. Ответ на него ожидается. На официальном сайте «Россетей» информация о новом назначении отсутствует. Прежний гендиректор Олег Петров скончался, находясь под домашним арестом. В отношении него возбуждались уголовные дела по факту присвоения денег.