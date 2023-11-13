Экс-депутата Рады Киву, поддерживающего РФ, приговорили к 14 годам

Экс-депутата Верховной Рады Илью Киву приговорили к 14 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении государственной измены. Об этом сообщила пресс-служба Лычаковского районного суда Львова.
«Илью Киву заочно приговорили к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества», — говорится на сайте судебной власти Украины. Кива признан виновным в совершении государственной измены. Кроме того, его обвинили в призвании к свержению конституционного строя страны и разжигании вражды.
Ранее Кива заявил, что в 2023 году Украину ожидает полный развал и это остается вопросом времени. По его мнению, к спецоперации и территориальным потерям привела политика президента Украины Владимира Зеленского.
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