Экс-депутата Рады Киву, поддерживающего РФ, приговорили к 14 годам

13 ноября 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Кива обвиняется в совершении госизмены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-депутата Верховной Рады Илью Киву приговорили к 14 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении государственной измены. Об этом сообщила пресс-служба Лычаковского районного суда Львова. «Илью Киву заочно приговорили к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества», — говорится на сайте судебной власти Украины. Кива признан виновным в совершении государственной измены. Кроме того, его обвинили в призвании к свержению конституционного строя страны и разжигании вражды. Ранее Кива заявил, что в 2023 году Украину ожидает полный развал и это остается вопросом времени. По его мнению, к спецоперации и территориальным потерям привела политика президента Украины Владимира Зеленского.

Экс-депутата Верховной Рады Илью Киву приговорили к 14 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении государственной измены. Об этом сообщила пресс-служба Лычаковского районного суда Львова. «Илью Киву заочно приговорили к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества», — говорится на сайте судебной власти Украины. Кива признан виновным в совершении государственной измены. Кроме того, его обвинили в призвании к свержению конституционного строя страны и разжигании вражды. Ранее Кива заявил, что в 2023 году Украину ожидает полный развал и это остается вопросом времени. По его мнению, к спецоперации и территориальным потерям привела политика президента Украины Владимира Зеленского.