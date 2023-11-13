Экс-депутата Рады Киву, поддерживающего РФ, приговорили к 14 годам

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Приговор Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, клетка, арест, тюрьма, решетка, суд, лишение свободы, задержание
Кива обвиняется в совершении госизмены Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-депутата Верховной Рады Илью Киву приговорили к 14 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении государственной измены. Об этом сообщила пресс-служба Лычаковского районного суда Львова.

«Илью Киву заочно приговорили к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества», — говорится на сайте судебной власти Украины. Кива признан виновным в совершении государственной измены. Кроме того, его обвинили в призвании к свержению конституционного строя страны и разжигании вражды.

Ранее Кива заявил, что в 2023 году Украину ожидает полный развал и это остается вопросом времени. По его мнению, к спецоперации и территориальным потерям привела политика президента Украины Владимира Зеленского.

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Экс-депутата Верховной Рады Илью Киву приговорили к 14 годам лишения свободы. Он признан виновным в совершении государственной измены. Об этом сообщила пресс-служба Лычаковского районного суда Львова. «Илью Киву заочно приговорили к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества», — говорится на сайте судебной власти Украины. Кива признан виновным в совершении государственной измены. Кроме того, его обвинили в призвании к свержению конституционного строя страны и разжигании вражды. Ранее Кива заявил, что в 2023 году Украину ожидает полный развал и это остается вопросом времени. По его мнению, к спецоперации и территориальным потерям привела политика президента Украины Владимира Зеленского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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