Курганцы отправили бойцам на фронт маскировочные сети Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганские бойцы из зоны СВО поблагодарили земляков за маскировочные сети, которые им прислали на фронт. По словам солдат, камуфляжные покрытия помогают им защищать технику от противника. Видеообращение военнослужащих опубликовал один из курганских волонтеров в соцсети «ВКонтакте».

«Хотим выразить благодарность жителям Мокроусовского округа за предоставленную маскировочную сеть. Благодаря ей наша техника стало малозаметной для противника. Спасибо вам большое. Победа будет за нами», — сказал в видеообращении к землякам один из курганских бойцов.

Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы СВО из инженерной роты обратились к землякам. Военнослужащие поблагодарили за гуманитарную помощь шадринские власти, бизнесменов и школы.