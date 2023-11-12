12 ноября 2023

Курганцы помогли бойцам СВО защитить технику от слежки ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Площадь 400 лет. Тюмень , сетка, камуфляж, маскировка, масксеть
Курганцы отправили бойцам на фронт маскировочные сети Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганские бойцы из зоны СВО поблагодарили земляков за маскировочные сети, которые им прислали на фронт. По словам солдат, камуфляжные покрытия помогают им защищать технику от противника. Видеообращение военнослужащих опубликовал один из курганских волонтеров в соцсети «ВКонтакте».

«Хотим выразить благодарность жителям Мокроусовского округа за предоставленную маскировочную сеть. Благодаря ей наша техника стало малозаметной для противника. Спасибо вам большое. Победа будет за нами», — сказал в видеообращении к землякам один из курганских бойцов.

Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы СВО из инженерной роты обратились к землякам. Военнослужащие поблагодарили за гуманитарную помощь шадринские власти, бизнесменов и школы.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские бойцы из зоны СВО поблагодарили земляков за маскировочные сети, которые им прислали на фронт. По словам солдат, камуфляжные покрытия помогают им защищать технику от противника. Видеообращение военнослужащих опубликовал один из курганских волонтеров в соцсети «ВКонтакте». «Хотим выразить благодарность жителям Мокроусовского округа за предоставленную маскировочную сеть. Благодаря ей наша техника стало малозаметной для противника. Спасибо вам большое. Победа будет за нами», — сказал в видеообращении к землякам один из курганских бойцов. Ранее URA.RU писало, что курганские бойцы СВО из инженерной роты обратились к землякам. Военнослужащие поблагодарили за гуманитарную помощь шадринские власти, бизнесменов и школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...