Саранский завод, который ремонтирует курганские БМП, набирает слесарей и токарей

На саранском заводе, ремонтирующем БМП, набирают слесарей и токарей Фото: Михаил Калянов © URA.RU

Предприятию «103 Арсенал» из Мордовии, которое занимается ремонтом курганских боевых машин пехоты (БМП), требуются слесари, токари и электрогазосварщики. Зарплаты от 60 до 150 тысяч рублей. Информация о вакансиях размещена на сайте с объявлениями «Работа России».

«АО „103 Арсенал“, г. Саранск, Республика Мордовия. Требуется слесарь по ремонту боевых и спецмашин на заработную плату от 60 000 рублей. Количество рабочих мест: 10. На электрослесаря по ремонту приборов управления вооружением и стрельбой необходимо пять работников. Заработная плата от 60 000 рублей», — говорится в объявлении. Электрогазосварщику готовы платить от 80 до 150 тысяч рублей.

Также на предприятие, входящее в Госкорпорацию Ростех, требуются токари и фрезеровщики. На этих должностях рабочим готовы платить от 100 тысяч рублей. Всем сотрудникам предоставляется бронь от призыва на военную службу по мобилизации.

Ранее URA.RU писало, что на завод из Мордовии, ремонтирующий БМП из Кургана, искал водителей-испытателей бронемашин. Работникам готовы были платить от 40 тысяч рублей в месяц.