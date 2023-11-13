Всего в 2023 году в Челябинск поступит 81 трамвайный вагон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в декабре поставят еще 31 новый трамвайный вагон. Всего за год в областной центр будет поставлена 81 единица подвижного состава — рекордное количество за всю историю города. Об этом 13 ноября сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своих социальных сетях.

«81 новый трамвайный вагон поступит в Челябинск до конца этого года. На сегодня 50 вагонов уже пришли, 31 ждем в декабре. 2023 год — рекордный за всю историю поставок трамваев в Челябинск. Такого количества новой техники не было никогда», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Как отметил губернатор, все вагоны современные, низкопольные, произведенные Усть-Катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Там уже завершили проектирование нового трехсекционного вагона для метротрама, сообщили в пресс-службе Текслера.

«В конце марта мы представим вагон в Челябинске, покатаем, посмотрим все его технические с возможности. Модель абсолютно новая. По ее техническому оснащению мы активно работали с министерством транспорта, рассматривали все детали, насколько он комфортен для пассажиров», — цитирует пресс-служба гендиректора УКВЗ Романа Новикова.

Челябинская область — самый крупный заказчик завода. Из 470 вагонов, произведенных за последние пять лет, 197 были сделаны для региона. В планах предприятия на 2024 год произвести еще 137 вагонов для Челябинской области.

2023 год стал рекордным по поставкам вагонов в Челябинск за всю историю города Инфографика: telegram-канал Алексея Текслера, https://t.me/alexeytexlerofficial

В правительстве региона прошло совещание по вопросам развития УКВЗ Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Как сообщил гендиректор УКВЗ Роман Новиков (на фото), в 2024 году предприятие планирует произвести для региона 137 вагонов Фото: пресс-служба правительства Челябинской области