Челябинка судится с врачами, перепутавшими опухоли у ее дочери

13 ноября 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Женщина отсудила у больницы три миллиона рублей, но там заявили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхнеуральске Челябинской области многодетная мама судится с врачами, которые не смогли вовремя распознать злокачественную опухоль у ее дочери и назначали девочке неправильное лечение. Сейчас у семилетнего ребенка метастазы распространились на руки, ноги, позвоночник, легкое и голову. «Изначально Светлана хотела, чтобы ей и дочери выплатили по пять миллионов рублей. Этой осенью суд вынес решение о компенсации морального вреда и взыскании по 1,2 млн рублей в пользу мамы и ребенка от Челябинской ОДКБ и по 300 тысяч рублей с патологоанатомического бюро. Мама с таким решением согласна, но представитель детской областной больницы сообщил, что планирует подавать апелляцию», — пишет «КП-Челябинск». Издание пишет, что в пятилетнем возрасте дочь Светланы отправили после профосмотра в детском саду на обследование. Врачи направили ребенка на операцию, вырезав часть печени; в областном патотогоанатомическом бюро определили, что опухоль была доброкачественной. Спустя два года лечения, включая химиотерапию, метастазы у ребенка распространились на руки, ноги, позвоночник, легкое и голову. Повторный анализ первой биопсии подтвердил, что у малышки изначально была злокачественная опухоль. Сейчас ребенка признали паллиативным пациентом и отправили домой. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Челябинской области. К моменту подготовки публикации ответ на него не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Верхнеуральске Челябинской области многодетная мама судится с врачами, которые не смогли вовремя распознать злокачественную опухоль у ее дочери и назначали девочке неправильное лечение. Сейчас у семилетнего ребенка метастазы распространились на руки, ноги, позвоночник, легкое и голову. «Изначально Светлана хотела, чтобы ей и дочери выплатили по пять миллионов рублей. Этой осенью суд вынес решение о компенсации морального вреда и взыскании по 1,2 млн рублей в пользу мамы и ребенка от Челябинской ОДКБ и по 300 тысяч рублей с патологоанатомического бюро. Мама с таким решением согласна, но представитель детской областной больницы сообщил, что планирует подавать апелляцию», — пишет «КП-Челябинск». Издание пишет, что в пятилетнем возрасте дочь Светланы отправили после профосмотра в детском саду на обследование. Врачи направили ребенка на операцию, вырезав часть печени; в областном патотогоанатомическом бюро определили, что опухоль была доброкачественной. Спустя два года лечения, включая химиотерапию, метастазы у ребенка распространились на руки, ноги, позвоночник, легкое и голову. Повторный анализ первой биопсии подтвердил, что у малышки изначально была злокачественная опухоль. Сейчас ребенка признали паллиативным пациентом и отправили домой. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Челябинской области. К моменту подготовки публикации ответ на него не поступил.