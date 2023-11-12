Курганские власти ввели новый запрет на парковку у ЦУМа

В Кургане запретили парковку на участке центральной дороги города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане запретят стоянку и парковку по улице Ленина (на участке от Климова до Куйбышева). Ограничение также действует на проезд вдоль прилегающей к Зауральскому торговому дому (ЦУМ) территории. Об этом сообщается в постановлении на официальном сайте администрации Кургана.

«Запретить остановку и стоянку транспортных средств по улице Ленина на участке от Климова до Куйбышева включая проезд для маршрутно-транспортных средств вдоль дома №68 по улице Куйбышева. Дорожные знаки „Остановка запрещена“, „Эвакуатор“ на участке улично-дорожной сети установить не ранее, чем через двадцать дней с момента опубликования данного постановления», — указано в документе.

Контролировать соблюдение запрета будут сотрудники управления МВД по Кургану. Постановление начало действовать с 13 ноября. Контролировать постановление также будет директор департамента развития городского хозяйства Кургана Андрей Плешков.

Ранее на трех курганских улицах запрещали остановку и стоянку автомобилей. Улицы Гоголя, Красина и Куйбышева были недоступны для местных автомобилистов.