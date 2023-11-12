12 ноября 2023

Курганские власти ввели новый запрет на парковку у ЦУМа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему недвижимость. Курган, парковка запрещена, ипотека, вторичное жилье, парковка, дом, кирпич, ограничения для водителей
В Кургане запретили парковку на участке центральной дороги города Фото:

В Кургане запретят стоянку и парковку по улице Ленина (на участке от Климова до Куйбышева). Ограничение также действует на проезд вдоль прилегающей к Зауральскому торговому дому (ЦУМ) территории. Об этом сообщается в постановлении на официальном сайте администрации Кургана.

«Запретить остановку и стоянку транспортных средств по улице Ленина на участке от Климова до Куйбышева включая проезд для маршрутно-транспортных средств вдоль дома №68 по улице Куйбышева. Дорожные знаки „Остановка запрещена“, „Эвакуатор“ на участке улично-дорожной сети установить не ранее, чем через двадцать дней с момента опубликования данного постановления», — указано в документе.

Контролировать соблюдение запрета будут сотрудники управления МВД по Кургану. Постановление начало действовать с 13 ноября. Контролировать постановление также будет директор департамента развития городского хозяйства Кургана Андрей Плешков.

Ранее на трех курганских улицах запрещали остановку и стоянку автомобилей. Улицы Гоголя, Красина и Куйбышева были недоступны для местных автомобилистов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане запретят стоянку и парковку по улице Ленина (на участке от Климова до Куйбышева). Ограничение также действует на проезд вдоль прилегающей к Зауральскому торговому дому (ЦУМ) территории. Об этом сообщается в постановлении на официальном сайте администрации Кургана. «Запретить остановку и стоянку транспортных средств по улице Ленина на участке от Климова до Куйбышева включая проезд для маршрутно-транспортных средств вдоль дома №68 по улице Куйбышева. Дорожные знаки „Остановка запрещена“, „Эвакуатор“ на участке улично-дорожной сети установить не ранее, чем через двадцать дней с момента опубликования данного постановления», — указано в документе. Контролировать соблюдение запрета будут сотрудники управления МВД по Кургану. Постановление начало действовать с 13 ноября. Контролировать постановление также будет директор департамента развития городского хозяйства Кургана Андрей Плешков. Ранее на трех курганских улицах запрещали остановку и стоянку автомобилей. Улицы Гоголя, Красина и Куйбышева были недоступны для местных автомобилистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...