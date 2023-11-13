Тюменцы начали терроризировать таксистов

Тюменцы массово жалуются на качество работы таксистов «Яндекс. Go»

14 ноября 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Пассажиры ставят низкие оценки водителям «Яндекс. Go», чтобы обрушить их рейтинг Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени стали значительно чаще жаловаться на качество работы таксистов, сотрудничающих с агрегатором «Яндекс. Go». Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков. По его словам, некоторые пассажиры специально снижают рейтинг водителям, чтобы тех отстранили от работы. «Пассажиры жалуются буквально на все: кого-то не устраивает слишком резкий запах освежителя, кого-то — грязные коврики в салоне автомобиля и так далее. А как в машине будет чисто, если на улице дождь и слякоть? Не будет же водитель после каждого клиента мыть авто. Но некоторые этого не понимают и сразу ставят единицу в приложении, а это негативно сказывается на рейтинге водителя. Если плохих оценок будет слишком много — водителя могут отстранить от работы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что некоторые пассажиры просят у таксистов скидку на проезд, а в случае отказа ставят низкие оценки. «Это люди, которые ездят за наличный расчет. Просят, к примеру, не брать с них плату за ожидание, а в случае отказа ставят единицу. Такие ситуации, к сожалению, возникают все чаще», — добавил инсайдер URA.RU. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Жители Тюмени стали значительно чаще жаловаться на качество работы таксистов, сотрудничающих с агрегатором «Яндекс. Go». Об этом URA.RU сообщил владелец одного из местных таксопарков. По его словам, некоторые пассажиры специально снижают рейтинг водителям, чтобы тех отстранили от работы. «Пассажиры жалуются буквально на все: кого-то не устраивает слишком резкий запах освежителя, кого-то — грязные коврики в салоне автомобиля и так далее. А как в машине будет чисто, если на улице дождь и слякоть? Не будет же водитель после каждого клиента мыть авто. Но некоторые этого не понимают и сразу ставят единицу в приложении, а это негативно сказывается на рейтинге водителя. Если плохих оценок будет слишком много — водителя могут отстранить от работы», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что некоторые пассажиры просят у таксистов скидку на проезд, а в случае отказа ставят низкие оценки. «Это люди, которые ездят за наличный расчет. Просят, к примеру, не брать с них плату за ожидание, а в случае отказа ставят единицу. Такие ситуации, к сожалению, возникают все чаще», — добавил инсайдер URA.RU. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.