Власти Нового Уренгоя устроят детям зимнее развлечение

В Новом Уренгое (ЯНАО) началась установка стационарных деревянных зимних горок. Планируется оборудовать восемь объектов, сообщила пресс-служба администрации газовой столицы.
«В Новом Уренгое приступили к установке стационарных зимних горок. Все деревянные конструкции сертифицированные, соответствуют требованиям безопасности, оборудованы поручнями», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Горки будут установлены в микрорайонах Тундровом (около 1 и 2 дома), Оптимистов, 2/2, Юбилейном, 2/7, Восточном, 1/1, Строителей, 5 и в парке «Дружба». В районах Лимбяяха и Коротчаево устройство горок планируется на многофункциональных площадках.
С горок запрещено скатываться на снегокатах, коньках и лыжах, а также стоя и лежа вниз головой. Для продления сроков службы рекомендуется использовать тюбинги и ледянки.
Ранее URA.RU рассказало, что в жители Лабытнанги встретили поезд Деда Мороза, прибывший из Великого Устюга. Следующая стоянка поезда на Ямале состоится 28 ноября в Ноябрьске.
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