12 ноября 2023

Власти Нового Уренгоя устроят детям зимнее развлечение

В Новом Уренгое строители приступили к установке деревянных горок
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и горки. Тюмень, горки, дети, зимний отдых, катание с горки, катание на горках
В Новом Уренгое приступили к оборудованию зимних горок (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) началась установка стационарных деревянных зимних горок. Планируется оборудовать восемь объектов, сообщила пресс-служба администрации газовой столицы.

«В Новом Уренгое приступили к установке стационарных зимних горок. Все деревянные конструкции сертифицированные, соответствуют требованиям безопасности, оборудованы поручнями», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Горки будут установлены в микрорайонах Тундровом (около 1 и 2 дома), Оптимистов, 2/2, Юбилейном, 2/7, Восточном, 1/1, Строителей, 5 и в парке «Дружба». В районах Лимбяяха и Коротчаево устройство горок планируется на многофункциональных площадках.

С горок запрещено скатываться на снегокатах, коньках и лыжах, а также стоя и лежа вниз головой. Для продления сроков службы рекомендуется использовать тюбинги и ледянки.

Ранее URA.RU рассказало, что в жители Лабытнанги встретили поезд Деда Мороза, прибывший из Великого Устюга. Следующая стоянка поезда на Ямале состоится 28 ноября в Ноябрьске.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) началась установка стационарных деревянных зимних горок. Планируется оборудовать восемь объектов, сообщила пресс-служба администрации газовой столицы. «В Новом Уренгое приступили к установке стационарных зимних горок. Все деревянные конструкции сертифицированные, соответствуют требованиям безопасности, оборудованы поручнями», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Горки будут установлены в микрорайонах Тундровом (около 1 и 2 дома), Оптимистов, 2/2, Юбилейном, 2/7, Восточном, 1/1, Строителей, 5 и в парке «Дружба». В районах Лимбяяха и Коротчаево устройство горок планируется на многофункциональных площадках. С горок запрещено скатываться на снегокатах, коньках и лыжах, а также стоя и лежа вниз головой. Для продления сроков службы рекомендуется использовать тюбинги и ледянки. Ранее URA.RU рассказало, что в жители Лабытнанги встретили поезд Деда Мороза, прибывший из Великого Устюга. Следующая стоянка поезда на Ямале состоится 28 ноября в Ноябрьске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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