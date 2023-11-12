Власти Нового Уренгоя устроят детям зимнее развлечение

В Новом Уренгое строители приступили к установке деревянных горок

13 ноября 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое приступили к оборудованию зимних горок (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) началась установка стационарных деревянных зимних горок. Планируется оборудовать восемь объектов, сообщила пресс-служба администрации газовой столицы. «В Новом Уренгое приступили к установке стационарных зимних горок. Все деревянные конструкции сертифицированные, соответствуют требованиям безопасности, оборудованы поручнями», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Горки будут установлены в микрорайонах Тундровом (около 1 и 2 дома), Оптимистов, 2/2, Юбилейном, 2/7, Восточном, 1/1, Строителей, 5 и в парке «Дружба». В районах Лимбяяха и Коротчаево устройство горок планируется на многофункциональных площадках. С горок запрещено скатываться на снегокатах, коньках и лыжах, а также стоя и лежа вниз головой. Для продления сроков службы рекомендуется использовать тюбинги и ледянки. Ранее URA.RU рассказало, что в жители Лабытнанги встретили поезд Деда Мороза, прибывший из Великого Устюга. Следующая стоянка поезда на Ямале состоится 28 ноября в Ноябрьске.

В Новом Уренгое (ЯНАО) началась установка стационарных деревянных зимних горок. Планируется оборудовать восемь объектов, сообщила пресс-служба администрации газовой столицы. «В Новом Уренгое приступили к установке стационарных зимних горок. Все деревянные конструкции сертифицированные, соответствуют требованиям безопасности, оборудованы поручнями», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Горки будут установлены в микрорайонах Тундровом (около 1 и 2 дома), Оптимистов, 2/2, Юбилейном, 2/7, Восточном, 1/1, Строителей, 5 и в парке «Дружба». В районах Лимбяяха и Коротчаево устройство горок планируется на многофункциональных площадках. С горок запрещено скатываться на снегокатах, коньках и лыжах, а также стоя и лежа вниз головой. Для продления сроков службы рекомендуется использовать тюбинги и ледянки. Ранее URA.RU рассказало, что в жители Лабытнанги встретили поезд Деда Мороза, прибывший из Великого Устюга. Следующая стоянка поезда на Ямале состоится 28 ноября в Ноябрьске.