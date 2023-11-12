В Лабытнанги (ЯНАО) 13 ноября жители встретили поезд Деда Мороза. Кадры со встречи опубликовали очевидцы события в социальных сетях.
«Поезд Деда Мороза прибыл», — сообщается под видео, опубликованном в группе «СообществоВодителей„РЕГИОН89“» в социальной сети «ВКонтакте». В Лабытнанги поезд прибыл прямо из Великого Устюга, после 18 часов он продолжит путешествие по России.
Поезд состоит из вагона-приемной, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, фотокупе, и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы, в одном из вагонов зрители могут увидеть 45-минутный кукольный спектакль. Для купивших билеты на поезд доступно посещение всех вагонов, те кто не смог приобрести билеты, могут посетить вагон-ресторан и вагон-лавку. Кроме того, Дед Мороз выходит из резиденции для приветствия и прощания с жителями.
Согласно расписанию, после стоянки в Лабытнанги состав выедет в Воркуту. В следующий раз на Ямал он прибудет 28 ноября, где запланирована стоянка в Ноябрьске.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.