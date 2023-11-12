12 ноября 2023
11 ноября 2023
10 ноября 2023

Жители ЯНАО встретили поезд Деда Мороза. Видео

В Лабытнанги прибыл поезд Деда Мороза
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Передвижную резиденцию Деда Мороза встретили в Лабытнанги 13 ноября Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) 13 ноября жители встретили поезд Деда Мороза. Кадры со встречи опубликовали очевидцы события в социальных сетях.

«Поезд Деда Мороза прибыл», — сообщается под видео, опубликованном в группе «СообществоВодителей„РЕГИОН89“» в социальной сети «ВКонтакте». В Лабытнанги поезд прибыл прямо из Великого Устюга, после 18 часов он продолжит путешествие по России.

Поезд состоит из вагона-приемной, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, фотокупе, и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы, в одном из вагонов зрители могут увидеть 45-минутный кукольный спектакль. Для купивших билеты на поезд доступно посещение всех вагонов, те кто не смог приобрести билеты, могут посетить вагон-ресторан и вагон-лавку. Кроме того, Дед Мороз выходит из резиденции для приветствия и прощания с жителями.

Согласно расписанию, после стоянки в Лабытнанги состав выедет в Воркуту. В следующий раз на Ямал он прибудет 28 ноября, где запланирована стоянка в Ноябрьске.

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В Лабытнанги (ЯНАО) 13 ноября жители встретили поезд Деда Мороза. Кадры со встречи опубликовали очевидцы события в социальных сетях. «Поезд Деда Мороза прибыл», — сообщается под видео, опубликованном в группе «СообществоВодителей„РЕГИОН89“» в социальной сети «ВКонтакте». В Лабытнанги поезд прибыл прямо из Великого Устюга, после 18 часов он продолжит путешествие по России. Поезд состоит из вагона-приемной, вагон для проведения игр и квестов, два вагона-ресторана, фотокупе, и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы, в одном из вагонов зрители могут увидеть 45-минутный кукольный спектакль. Для купивших билеты на поезд доступно посещение всех вагонов, те кто не смог приобрести билеты, могут посетить вагон-ресторан и вагон-лавку. Кроме того, Дед Мороз выходит из резиденции для приветствия и прощания с жителями. Согласно расписанию, после стоянки в Лабытнанги состав выедет в Воркуту. В следующий раз на Ямал он прибудет 28 ноября, где запланирована стоянка в Ноябрьске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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