В Салехарде прокуратура обязала мэрию решить проблемы переполненной школы

Власти Салехарда разработали комплекс мер по решению проблем в школе №2 (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Салехарда (ЯНАО) предпринимают меры по решению проблем в школе № 2, которые были выявлены после обращения родителей учеников в прокуратуру, после чего городские власти получили представление для устранения недостатков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации.

«В школе № 2 работала межведомственная комиссия, в которую вошли представители администрации, прокуратуры, МЧС, родители учеников. По итогам работы мы разработали комплекс мер по устранению выявленных недостатков», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Салехарда.

Во-первых, в школе проводится работа по устранению перепланировок, которые были сделаны ранее, для увеличения классных комнат. Во-вторых, было разнесено расписание звонков, чтобы не допустить излишней скученности учеников, а также определены отдельные входы и выходы на время пересменки. Параллель пятых классов закрепили за конкретными кабинетами. Кроме того, Салехардский совет отцов намерен мониторить реальную обстановку в школе, их первое дежурство проходит 14 ноября.

В пресс-службе окружной прокуратуры корреспонденту агентства пояснили, что в администрацию Салехарда действительно внесли представление об устранении недостатков. В течение 30 дней мэрия должна представить развернутый план мер по устранению выявленных недостатков, после чего ответ властей рассмотрит коллегия.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде родители учеников пожаловались на переполненность школы № 2. Из-за скученности в коридорах происходит давка, что противоречит мерам безопасности.