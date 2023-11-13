Сенатор Павлова призвала отказаться от высшего образования ради родов

13 ноября 2023 в 22:17 Размер текста - 17 +

Маргарита Павлова заявила, что систему ценностей надо пересмотреть ради деторождения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что девушек надо ориентировать не на получение высшего образования, а на деторождение. Об этом Павлова заявила на Русском экономическом форуме в Челябинске. Сенатора попросили ответить на вопрос, как решить демографическую проблему в России. «Мы на пороге демографической зимы, люди стали меньше рожать. Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей с высшим образованием, которое ни к чему не приводит», — заявила Павлова в интервью «Царьграду». Молодежь, по мнению Павловой, должна ориентироваться на деторождение, а не на карьеру. Сенатор отметила, что «женщины перестали быть женщинами, взяли на себя мужские роли, и мужчины перестали видеть в них женщин». Чтобы все стало на свои места, надо провести огромную духовную работу. Родители запугивают молодых девушек, чтобы те «не вздумали рожать, пока не получат образование и не построят карьеру». Это, по мнению сенатора, является ложным путем и систему ценностей надо пересмотреть.

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что девушек надо ориентировать не на получение высшего образования, а на деторождение. Об этом Павлова заявила на Русском экономическом форуме в Челябинске. Сенатора попросили ответить на вопрос, как решить демографическую проблему в России. «Мы на пороге демографической зимы, люди стали меньше рожать. Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей с высшим образованием, которое ни к чему не приводит», — заявила Павлова в интервью «Царьграду». Молодежь, по мнению Павловой, должна ориентироваться на деторождение, а не на карьеру. Сенатор отметила, что «женщины перестали быть женщинами, взяли на себя мужские роли, и мужчины перестали видеть в них женщин». Чтобы все стало на свои места, надо провести огромную духовную работу. Родители запугивают молодых девушек, чтобы те «не вздумали рожать, пока не получат образование и не построят карьеру». Это, по мнению сенатора, является ложным путем и систему ценностей надо пересмотреть.