Сенатор Павлова призвала отказаться от высшего образования ради родов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное вручение знаков «Мастер спорта РФ» спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. Челябинск, павлова маргарита
Маргарита Павлова заявила, что систему ценностей надо пересмотреть ради деторождения Фото:

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что девушек надо ориентировать не на получение высшего образования, а на деторождение. Об этом Павлова заявила на Русском экономическом форуме в Челябинске. Сенатора попросили ответить на вопрос, как решить демографическую проблему в России.

«Мы на пороге демографической зимы, люди стали меньше рожать. Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей с высшим образованием, которое ни к чему не приводит», — заявила Павлова в интервью «Царьграду».

Молодежь, по мнению Павловой, должна ориентироваться на деторождение, а не на карьеру. Сенатор отметила, что «женщины перестали быть женщинами, взяли на себя мужские роли, и мужчины перестали видеть в них женщин». Чтобы все стало на свои места, надо провести огромную духовную работу. Родители запугивают молодых девушек, чтобы те «не вздумали рожать, пока не получат образование и не построят карьеру». Это, по мнению сенатора, является ложным путем и систему ценностей надо пересмотреть.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что девушек надо ориентировать не на получение высшего образования, а на деторождение. Об этом Павлова заявила на Русском экономическом форуме в Челябинске. Сенатора попросили ответить на вопрос, как решить демографическую проблему в России. «Мы на пороге демографической зимы, люди стали меньше рожать. Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей с высшим образованием, которое ни к чему не приводит», — заявила Павлова в интервью «Царьграду». Молодежь, по мнению Павловой, должна ориентироваться на деторождение, а не на карьеру. Сенатор отметила, что «женщины перестали быть женщинами, взяли на себя мужские роли, и мужчины перестали видеть в них женщин». Чтобы все стало на свои места, надо провести огромную духовную работу. Родители запугивают молодых девушек, чтобы те «не вздумали рожать, пока не получат образование и не построят карьеру». Это, по мнению сенатора, является ложным путем и систему ценностей надо пересмотреть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...