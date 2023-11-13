В Советском районе ХМАО показали дизайн нового озерного парка. Фото

13 ноября 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

В Советском районе планируют расширить территорию парка Фото: Размик Закарян © URA.RU В Советском районе ХМАО показали результаты благоустройства парка «Картопья». Территорию и план по ее дальнейшему развитию оценила губернатор Югры Наталья Комарова во время рабочей поездки. «В парке установлены детские и спортивные площадки, оборудованы места для пикника, а также несколько тематических зон. Однако это только начало! За счет средств инвесторов планируется расширение парка, создание пространства для игры в лазертаг, а также улучшение уже отстроенной части», — сообщается в telegram-канале правительства региона. Озерный парк признали победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проект направлен на формирование безопасной пешеходной зоны, социокультурной среды, а также общественного пространства для прогулок и отдыха.

В Советском районе ХМАО показали результаты благоустройства парка «Картопья». Территорию и план по ее дальнейшему развитию оценила губернатор Югры Наталья Комарова во время рабочей поездки. «В парке установлены детские и спортивные площадки, оборудованы места для пикника, а также несколько тематических зон. Однако это только начало! За счет средств инвесторов планируется расширение парка, создание пространства для игры в лазертаг, а также улучшение уже отстроенной части», — сообщается в telegram-канале правительства региона. Озерный парк признали победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проект направлен на формирование безопасной пешеходной зоны, социокультурной среды, а также общественного пространства для прогулок и отдыха.