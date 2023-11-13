В Советском районе ХМАО показали дизайн нового озерного парка. Фото

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В Советском районе планируют расширить территорию парка Фото:

В Советском районе ХМАО показали результаты благоустройства парка «Картопья». Территорию и план по ее дальнейшему развитию оценила губернатор Югры Наталья Комарова во время рабочей поездки.

«В парке установлены детские и спортивные площадки, оборудованы места для пикника, а также несколько тематических зон. Однако это только начало! За счет средств инвесторов планируется расширение парка, создание пространства для игры в лазертаг, а также улучшение уже отстроенной части», — сообщается в telegram-канале правительства региона.

Озерный парк признали победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проект направлен на формирование безопасной пешеходной зоны, социокультурной среды, а также общественного пространства для прогулок и отдыха.

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В Советском районе ХМАО показали результаты благоустройства парка «Картопья». Территорию и план по ее дальнейшему развитию оценила губернатор Югры Наталья Комарова во время рабочей поездки. «В парке установлены детские и спортивные площадки, оборудованы места для пикника, а также несколько тематических зон. Однако это только начало! За счет средств инвесторов планируется расширение парка, создание пространства для игры в лазертаг, а также улучшение уже отстроенной части», — сообщается в telegram-канале правительства региона. Озерный парк признали победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Проект направлен на формирование безопасной пешеходной зоны, социокультурной среды, а также общественного пространства для прогулок и отдыха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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