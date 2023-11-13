Суд Москвы продлил арест экс-владельцу банка «Югра»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, молоток, суд, судебная система, судебное дело, судебное засдеание, молоток судьи
Экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину продлили срок ареста до 11 января 2024 года Фото:

Замоскворецкий суд Москвы на три месяца продлил арест экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина и бывшего президента кредитной организации Алексея Нефедова. Об этом сообщил представитель суда.

«Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении обвиняемых [Алексея] Хотина и [Алексея] Нефедова мера пресечения в виде заключения под стражу продлена еще на три месяца, то есть до 11 января 2024 года», — передают слова представителя суда журналисты ТАСС. Суд принял решение в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате более 23 млрд рублей топ-менеджментом банка «Югра». Защита обвиняемых уже обжаловала это решение в апелляционной инстанции.

URA.RU направило запрос в пресс-службу суда. Ответ ожидается.

В апреле 2019 года ФСБ и МВД России задержали главного акционера Алексея Хотина за растрату чужого имущества в особо крупном размере. Следователи полагали, что Хотин принял решение о растрате средств «Югры» в 2014 году, а также привлек к делу троих соучастников: Дмитрия Шиляева, Нину Чернову и Алексея Нефедова. В 2021 году в Москве начался судебный процесс по этому делу. Суд Москвы в октябре этого года отправил в СИЗО бывшего владельца обанкротившегося банка Алексея Хотина.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замоскворецкий суд Москвы на три месяца продлил арест экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина и бывшего президента кредитной организации Алексея Нефедова. Об этом сообщил представитель суда. «Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении обвиняемых [Алексея] Хотина и [Алексея] Нефедова мера пресечения в виде заключения под стражу продлена еще на три месяца, то есть до 11 января 2024 года», — передают слова представителя суда журналисты ТАСС. Суд принял решение в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате более 23 млрд рублей топ-менеджментом банка «Югра». Защита обвиняемых уже обжаловала это решение в апелляционной инстанции. URA.RU направило запрос в пресс-службу суда. Ответ ожидается. В апреле 2019 года ФСБ и МВД России задержали главного акционера Алексея Хотина за растрату чужого имущества в особо крупном размере. Следователи полагали, что Хотин принял решение о растрате средств «Югры» в 2014 году, а также привлек к делу троих соучастников: Дмитрия Шиляева, Нину Чернову и Алексея Нефедова. В 2021 году в Москве начался судебный процесс по этому делу. Суд Москвы в октябре этого года отправил в СИЗО бывшего владельца обанкротившегося банка Алексея Хотина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...