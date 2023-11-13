Суд Москвы продлил арест экс-владельцу банка «Югра»

13 ноября 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

Экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину продлили срок ареста до 11 января 2024 года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Замоскворецкий суд Москвы на три месяца продлил арест экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина и бывшего президента кредитной организации Алексея Нефедова. Об этом сообщил представитель суда. «Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении обвиняемых [Алексея] Хотина и [Алексея] Нефедова мера пресечения в виде заключения под стражу продлена еще на три месяца, то есть до 11 января 2024 года», — передают слова представителя суда журналисты ТАСС. Суд принял решение в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате более 23 млрд рублей топ-менеджментом банка «Югра». Защита обвиняемых уже обжаловала это решение в апелляционной инстанции. URA.RU направило запрос в пресс-службу суда. Ответ ожидается. В апреле 2019 года ФСБ и МВД России задержали главного акционера Алексея Хотина за растрату чужого имущества в особо крупном размере. Следователи полагали, что Хотин принял решение о растрате средств «Югры» в 2014 году, а также привлек к делу троих соучастников: Дмитрия Шиляева, Нину Чернову и Алексея Нефедова. В 2021 году в Москве начался судебный процесс по этому делу. Суд Москвы в октябре этого года отправил в СИЗО бывшего владельца обанкротившегося банка Алексея Хотина.

Замоскворецкий суд Москвы на три месяца продлил арест экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина и бывшего президента кредитной организации Алексея Нефедова. Об этом сообщил представитель суда. «Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении обвиняемых [Алексея] Хотина и [Алексея] Нефедова мера пресечения в виде заключения под стражу продлена еще на три месяца, то есть до 11 января 2024 года», — передают слова представителя суда журналисты ТАСС. Суд принял решение в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате более 23 млрд рублей топ-менеджментом банка «Югра». Защита обвиняемых уже обжаловала это решение в апелляционной инстанции. URA.RU направило запрос в пресс-службу суда. Ответ ожидается. В апреле 2019 года ФСБ и МВД России задержали главного акционера Алексея Хотина за растрату чужого имущества в особо крупном размере. Следователи полагали, что Хотин принял решение о растрате средств «Югры» в 2014 году, а также привлек к делу троих соучастников: Дмитрия Шиляева, Нину Чернову и Алексея Нефедова. В 2021 году в Москве начался судебный процесс по этому делу. Суд Москвы в октябре этого года отправил в СИЗО бывшего владельца обанкротившегося банка Алексея Хотина.