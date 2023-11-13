После жалобы родителей в курганской гимназии проверят онлайн-уроки

Курганцы попросили проверить онлайн-уроки в гимназии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В гимназии №27 в Кургане после отключения воды уроки должны были проводиться в онлайн-формате. Однако родители пожаловались на сайте «Обратись», что дистанционное обучение организовали не в полном объеме.

«В Кургане после отключения воды в районе гимназии №27 школьников перевели на дистанционное обучение. По факту 9 ноября уроков не было, а 10 ноября в 5А классе из шести уроков лишь один прошел в онлайн-формате. Почему в гимназии должным образом не организовано дистанционное обучение школьников?» — указано в жалобе.

Представители департамента социальной политики мэрии Кургана сообщили в ответе на жалобу о том, что руководству гимназии рекомендовано вести контроль проведения уроков. Они добавили, что работа педагогов также поставлена на внутришкольный контроль. В ответе подчеркнуто, что после дистанционного обучения учителя проведут уроки повторения пройденного материала по вопросам, вызывающим у школьников гимназии №27 затруднения.

Ранее родители курганских школьников пожаловались, что детям сказали вернуть подаренные им гаджеты — смартбоксы. Оказалось, что педагоги школы №38 не прошли обучение для работы с цифровыми приставками.