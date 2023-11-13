13 ноября 2023

После жалобы родителей в курганской гимназии проверят онлайн-уроки

© Служба новостей «URA.RU»
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Гимназия №215. Екатеринбург, учитель, пенсионерка, работа, компьютерная грамотность, дистанционное обучение, дистант, методическая работа, долголетие
Курганцы попросили проверить онлайн-уроки в гимназии (архивное фото) Фото:

В гимназии №27 в Кургане после отключения воды уроки должны были проводиться в онлайн-формате. Однако родители пожаловались на сайте «Обратись», что дистанционное обучение организовали не в полном объеме.

«В Кургане после отключения воды в районе гимназии №27 школьников перевели на дистанционное обучение. По факту 9 ноября уроков не было, а 10 ноября в 5А классе из шести уроков лишь один прошел в онлайн-формате. Почему в гимназии должным образом не организовано дистанционное обучение школьников?» — указано в жалобе.

Представители департамента социальной политики мэрии Кургана сообщили в ответе на жалобу о том, что руководству гимназии рекомендовано вести контроль проведения уроков. Они добавили, что работа педагогов также поставлена на внутришкольный контроль. В ответе подчеркнуто, что после дистанционного обучения учителя проведут уроки повторения пройденного материала по вопросам, вызывающим у школьников гимназии №27 затруднения.

Ранее родители курганских школьников пожаловались, что детям сказали вернуть подаренные им гаджеты — смартбоксы. Оказалось, что педагоги школы №38 не прошли обучение для работы с цифровыми приставками.

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В гимназии №27 в Кургане после отключения воды уроки должны были проводиться в онлайн-формате. Однако родители пожаловались на сайте «Обратись», что дистанционное обучение организовали не в полном объеме. «В Кургане после отключения воды в районе гимназии №27 школьников перевели на дистанционное обучение. По факту 9 ноября уроков не было, а 10 ноября в 5А классе из шести уроков лишь один прошел в онлайн-формате. Почему в гимназии должным образом не организовано дистанционное обучение школьников?» — указано в жалобе. Представители департамента социальной политики мэрии Кургана сообщили в ответе на жалобу о том, что руководству гимназии рекомендовано вести контроль проведения уроков. Они добавили, что работа педагогов также поставлена на внутришкольный контроль. В ответе подчеркнуто, что после дистанционного обучения учителя проведут уроки повторения пройденного материала по вопросам, вызывающим у школьников гимназии №27 затруднения. Ранее родители курганских школьников пожаловались, что детям сказали вернуть подаренные им гаджеты — смартбоксы. Оказалось, что педагоги школы №38 не прошли обучение для работы с цифровыми приставками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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