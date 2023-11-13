13 ноября 2023

Пермские общественники требуют очистить фонтан от мусора и трупов птиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган, осень, парк победы, мусор в фонтане
В Перми завален мусором городской фонтан (архивное фото) Фото:

В Перми общественники обратились в мэрию города с требованием очистить городской фонтан в сквере имени Дзержинского от мусора и трупов голубей. Об этом сообщили представители регионального Народного фронта.

«По жалобам жителей мы выехали в сквер и увидели, что помимо самих птичьих тушек чаша фонтана заполнена водой и бытовым мусором. Чиновников администрации Дзержинского района Перми, которая находится через дорогу от фонтана сложившаяся ситуация похоже не смущает», — говорится в сообщении общественного движения в соцсети «ВКонтакте».

Общественники подчеркнули, что уже отправили обращение в мэрию Перми. Они добиваются, чтобы городские власти очистили фонтан и подготовили его к зимнему сезону.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Перми. Ответ ожидается.

Ранее пермские общественники обратились к городским властям с призывом завершить строительство крематория, которое продолжается уже десять лет. Они бьют тревогу, так как многие пермяки сталкиваются с нелегкой жизненной ситуацией, когда проводы близких в последний путь обходятся очень дорого.

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В Перми общественники обратились в мэрию города с требованием очистить городской фонтан в сквере имени Дзержинского от мусора и трупов голубей. Об этом сообщили представители регионального Народного фронта. «По жалобам жителей мы выехали в сквер и увидели, что помимо самих птичьих тушек чаша фонтана заполнена водой и бытовым мусором. Чиновников администрации Дзержинского района Перми, которая находится через дорогу от фонтана сложившаяся ситуация похоже не смущает», — говорится в сообщении общественного движения в соцсети «ВКонтакте». Общественники подчеркнули, что уже отправили обращение в мэрию Перми. Они добиваются, чтобы городские власти очистили фонтан и подготовили его к зимнему сезону. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Перми. Ответ ожидается. Ранее пермские общественники обратились к городским властям с призывом завершить строительство крематория, которое продолжается уже десять лет. Они бьют тревогу, так как многие пермяки сталкиваются с нелегкой жизненной ситуацией, когда проводы близких в последний путь обходятся очень дорого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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