Пермские общественники требуют очистить фонтан от мусора и трупов птиц

14 ноября 2023 в 01:29 Размер текста - 17 +

В Перми завален мусором городской фонтан (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Перми общественники обратились в мэрию города с требованием очистить городской фонтан в сквере имени Дзержинского от мусора и трупов голубей. Об этом сообщили представители регионального Народного фронта. «По жалобам жителей мы выехали в сквер и увидели, что помимо самих птичьих тушек чаша фонтана заполнена водой и бытовым мусором. Чиновников администрации Дзержинского района Перми, которая находится через дорогу от фонтана сложившаяся ситуация похоже не смущает», — говорится в сообщении общественного движения в соцсети «ВКонтакте». Общественники подчеркнули, что уже отправили обращение в мэрию Перми. Они добиваются, чтобы городские власти очистили фонтан и подготовили его к зимнему сезону. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Перми. Ответ ожидается. Ранее пермские общественники обратились к городским властям с призывом завершить строительство крематория, которое продолжается уже десять лет. Они бьют тревогу, так как многие пермяки сталкиваются с нелегкой жизненной ситуацией, когда проводы близких в последний путь обходятся очень дорого.

В Перми общественники обратились в мэрию города с требованием очистить городской фонтан в сквере имени Дзержинского от мусора и трупов голубей. Об этом сообщили представители регионального Народного фронта. «По жалобам жителей мы выехали в сквер и увидели, что помимо самих птичьих тушек чаша фонтана заполнена водой и бытовым мусором. Чиновников администрации Дзержинского района Перми, которая находится через дорогу от фонтана сложившаяся ситуация похоже не смущает», — говорится в сообщении общественного движения в соцсети «ВКонтакте». Общественники подчеркнули, что уже отправили обращение в мэрию Перми. Они добиваются, чтобы городские власти очистили фонтан и подготовили его к зимнему сезону. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Перми. Ответ ожидается. Ранее пермские общественники обратились к городским властям с призывом завершить строительство крематория, которое продолжается уже десять лет. Они бьют тревогу, так как многие пермяки сталкиваются с нелегкой жизненной ситуацией, когда проводы близких в последний путь обходятся очень дорого.