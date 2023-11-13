Правительство РФ раскрыло, как снизит рост цен на яйца

В Правительстве РФ рассказали, что подготовили ряд мер для того, чтобы остановить рост цен на яйцо. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства.
«Рассчитываем, что принимаемые меры позволят стабилизировать цены для потребителей. Вместе с тем в настоящее время осуществляется проработка дополнительных регулирующих мер», — сообщили в министерстве «Известиям». Там пояснили, что совместно с Минпромторгом проработают вопрос долгосрочных договоров о поставки продукции производителями в торговые сети, и намереваются увеличить импорт яиц из стран ЕАЭС. Также пройдет проверка обоснованности оптово-отпускных цен установленных производителями.
С начала года, по данным Минпромторга, стоимость яйца в России выросла на 18,6 процента. В октябре рост составил 13,1 процент по сравнию с сентябрем.
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