Правительство РФ раскрыло, как снизит рост цен на яйца

Рост цен остановится за счет импорта яиц из ЕАЭС

14 ноября 2023 в 03:20 Размер текста - 17 +

С начала года стоимость яйца в России выросла на 18,6 процента Фото: Илья Московец © URA.RU В Правительстве РФ рассказали, что подготовили ряд мер для того, чтобы остановить рост цен на яйцо. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства. «Рассчитываем, что принимаемые меры позволят стабилизировать цены для потребителей. Вместе с тем в настоящее время осуществляется проработка дополнительных регулирующих мер», — сообщили в министерстве «Известиям». Там пояснили, что совместно с Минпромторгом проработают вопрос долгосрочных договоров о поставки продукции производителями в торговые сети, и намереваются увеличить импорт яиц из стран ЕАЭС. Также пройдет проверка обоснованности оптово-отпускных цен установленных производителями. С начала года, по данным Минпромторга, стоимость яйца в России выросла на 18,6 процента. В октябре рост составил 13,1 процент по сравнию с сентябрем.

В Правительстве РФ рассказали, что подготовили ряд мер для того, чтобы остановить рост цен на яйцо. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства. «Рассчитываем, что принимаемые меры позволят стабилизировать цены для потребителей. Вместе с тем в настоящее время осуществляется проработка дополнительных регулирующих мер», — сообщили в министерстве «Известиям». Там пояснили, что совместно с Минпромторгом проработают вопрос долгосрочных договоров о поставки продукции производителями в торговые сети, и намереваются увеличить импорт яиц из стран ЕАЭС. Также пройдет проверка обоснованности оптово-отпускных цен установленных производителями. С начала года, по данным Минпромторга, стоимость яйца в России выросла на 18,6 процента. В октябре рост составил 13,1 процент по сравнию с сентябрем.