13 ноября 2023

Пермячка обокрала уснувшего в больнице старика

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин в Смоленске. Смоленск, больница
Пациентка пермской больницы обокрала пенсионера прямо в палате Фото:

Жительница Добрянки Пермского края украла у пенсионера деньги, когда тот уснул в больничной палате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В Добрянке 44-летняя пациентка больницы заметила, как в одной из палат заснул пожилой пенсионер. Женщина зашла в палату и вытащила из кармана пиджака мужчины деньги», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным полиции, злоумышленница похитила пять тысяч рублей у пожилого человека. В настоящее время открыто уголовное дело, ведется следствие.

Ранее в Краснокамске Пермского края мошенницы украли в 82-летней пенсионерки 650 тысяч рублей. В квартиру они пришли под видом врачей, а затем предложили снять порчу, проведя специальный обряд, рассказали в полиции. Доверчивая женщина по указанию мошенниц показали им, где лежат накопления.

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Жительница Добрянки Пермского края украла у пенсионера деньги, когда тот уснул в больничной палате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В Добрянке 44-летняя пациентка больницы заметила, как в одной из палат заснул пожилой пенсионер. Женщина зашла в палату и вытащила из кармана пиджака мужчины деньги», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным полиции, злоумышленница похитила пять тысяч рублей у пожилого человека. В настоящее время открыто уголовное дело, ведется следствие. Ранее в Краснокамске Пермского края мошенницы украли в 82-летней пенсионерки 650 тысяч рублей. В квартиру они пришли под видом врачей, а затем предложили снять порчу, проведя специальный обряд, рассказали в полиции. Доверчивая женщина по указанию мошенниц показали им, где лежат накопления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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