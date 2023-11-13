Пермячка обокрала уснувшего в больнице старика

14 ноября 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

Пациентка пермской больницы обокрала пенсионера прямо в палате Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Добрянки Пермского края украла у пенсионера деньги, когда тот уснул в больничной палате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В Добрянке 44-летняя пациентка больницы заметила, как в одной из палат заснул пожилой пенсионер. Женщина зашла в палату и вытащила из кармана пиджака мужчины деньги», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным полиции, злоумышленница похитила пять тысяч рублей у пожилого человека. В настоящее время открыто уголовное дело, ведется следствие. Ранее в Краснокамске Пермского края мошенницы украли в 82-летней пенсионерки 650 тысяч рублей. В квартиру они пришли под видом врачей, а затем предложили снять порчу, проведя специальный обряд, рассказали в полиции. Доверчивая женщина по указанию мошенниц показали им, где лежат накопления.

Жительница Добрянки Пермского края украла у пенсионера деньги, когда тот уснул в больничной палате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В Добрянке 44-летняя пациентка больницы заметила, как в одной из палат заснул пожилой пенсионер. Женщина зашла в палату и вытащила из кармана пиджака мужчины деньги», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По данным полиции, злоумышленница похитила пять тысяч рублей у пожилого человека. В настоящее время открыто уголовное дело, ведется следствие. Ранее в Краснокамске Пермского края мошенницы украли в 82-летней пенсионерки 650 тысяч рублей. В квартиру они пришли под видом врачей, а затем предложили снять порчу, проведя специальный обряд, рассказали в полиции. Доверчивая женщина по указанию мошенниц показали им, где лежат накопления.