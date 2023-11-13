Пермячка обокрала уснувшего в больнице старика

Жительница Добрянки Пермского края украла у пенсионера деньги, когда тот уснул в больничной палате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«В Добрянке 44-летняя пациентка больницы заметила, как в одной из палат заснул пожилой пенсионер. Женщина зашла в палату и вытащила из кармана пиджака мужчины деньги», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данным полиции, злоумышленница похитила пять тысяч рублей у пожилого человека. В настоящее время открыто уголовное дело, ведется следствие.
Ранее в Краснокамске Пермского края мошенницы украли в 82-летней пенсионерки 650 тысяч рублей. В квартиру они пришли под видом врачей, а затем предложили снять порчу, проведя специальный обряд, рассказали в полиции. Доверчивая женщина по указанию мошенниц показали им, где лежат накопления.
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