Стал известен размер обновленной президентской стипендии для аспирантов

Президентская стипендия для аспирантов вырастет в 16 раз

14 ноября 2023 в 05:41 Размер текста - 17 +

Указ о повышении президентской стипендии может выйти в конце ноября Фото: Игорь Пантин © URA.RU Стипендии президента России для аспирантов в новом формате составят 75 тысяч рублей, что в 16 раз больше нынешних выплат (4,5 тысячи рублей). В настоящее время указ об этом находится на стадии согласования и может выйти до конца ноября, рассказал замглавы Минобрнауки Денис Секиринский. «Размер поддержки, размер стипендии будет составлять 75 тысяч рублей. Да, указ в высокой стадии согласования. Я рассчитываю, что до Конгресса молодых ученых, который состоится 28—30 ноября, он уже выйдет, и, может быть, даже мы успеем сделать постановление правительства и, может быть, даже в этом году начать отбор», — передает РИА Новости слова Дениса Секиринского. По его словам, обновление стипендии является одним из поручений президента России Владимира Путина по итогам встречи участников Конгресса с учеными. Данная мера поддержит лучшие результаты по важнейшим направлениям, а также станет более ощутимой в финансовом плане. Ранее стало известно, что на портале «Госуслуги» появятся электронные зачетные книжки и студенческие билеты. Ученикам не придется предъявлять бумажные документы для прохода на территорию вуза. С 2024 года электронным студенческим смогут пользоваться студенты магистратуры, бакалавриата, специалитета, аспиранты и обучающиеся в ординатуре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стипендии президента России для аспирантов в новом формате составят 75 тысяч рублей, что в 16 раз больше нынешних выплат (4,5 тысячи рублей). В настоящее время указ об этом находится на стадии согласования и может выйти до конца ноября, рассказал замглавы Минобрнауки Денис Секиринский. «Размер поддержки, размер стипендии будет составлять 75 тысяч рублей. Да, указ в высокой стадии согласования. Я рассчитываю, что до Конгресса молодых ученых, который состоится 28—30 ноября, он уже выйдет, и, может быть, даже мы успеем сделать постановление правительства и, может быть, даже в этом году начать отбор», — передает РИА Новости слова Дениса Секиринского. По его словам, обновление стипендии является одним из поручений президента России Владимира Путина по итогам встречи участников Конгресса с учеными. Данная мера поддержит лучшие результаты по важнейшим направлениям, а также станет более ощутимой в финансовом плане. Ранее стало известно, что на портале «Госуслуги» появятся электронные зачетные книжки и студенческие билеты. Ученикам не придется предъявлять бумажные документы для прохода на территорию вуза. С 2024 года электронным студенческим смогут пользоваться студенты магистратуры, бакалавриата, специалитета, аспиранты и обучающиеся в ординатуре.