На «Госуслугах» появятся электронные студенческие билеты и зачетные книжки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Госуслуги. Тюмень, смартфон, госуслуги, смартфон в руке
Студенты смогут следить за своей успеваемостью онлайн Фото:

На портале «Госуслуги» появятся электронные зачетные книжки и студенческие билеты. Студенты смогут входить на территорию учебного заведения без предъявления бумажного документа. А также у них будет возможность следить за своей успеваемостью онлайн. Об этом в своем telegram-канале сообщает Минцифры РФ.

«На госуслугах появятся новые возможности для студентов — электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение», — говорится в сообщении. С помощью данного нововведения можно будет без бумажных документов использовать студенческие скидки в тех местах, где они предусмотрены. Также у студентов появится возможность следить за своей успеваемостью онлайн и проходить на территорию университета без предъявления бумажной версии документа.

По информации Минцифры РФ, электронный студенческий введут в работу в 2024 году. Им смогут пользоваться студенты магистратуры, бакалавриата, специалитета, а также аспиранты и обучающиеся в ординатуре. Уточняется, что новый формат студенческого билета не отменит обычный. Можно будет пользоваться обоими документами.

С введением электронного студенческого билета для обучающихся в высших учебных заведениях будут доступны билеты со скидкой на поезда и электрички. А также оформление проездного на городской транспорт, передает «Национальная служба новостей».

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На портале «Госуслуги» появятся электронные зачетные книжки и студенческие билеты. Студенты смогут входить на территорию учебного заведения без предъявления бумажного документа. А также у них будет возможность следить за своей успеваемостью онлайн. Об этом в своем telegram-канале сообщает Минцифры РФ. «На госуслугах появятся новые возможности для студентов — электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение», — говорится в сообщении. С помощью данного нововведения можно будет без бумажных документов использовать студенческие скидки в тех местах, где они предусмотрены. Также у студентов появится возможность следить за своей успеваемостью онлайн и проходить на территорию университета без предъявления бумажной версии документа. По информации Минцифры РФ, электронный студенческий введут в работу в 2024 году. Им смогут пользоваться студенты магистратуры, бакалавриата, специалитета, а также аспиранты и обучающиеся в ординатуре. Уточняется, что новый формат студенческого билета не отменит обычный. Можно будет пользоваться обоими документами. С введением электронного студенческого билета для обучающихся в высших учебных заведениях будут доступны билеты со скидкой на поезда и электрички. А также оформление проездного на городской транспорт, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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