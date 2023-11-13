На «Госуслугах» появятся электронные студенческие билеты и зачетные книжки

13 ноября 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Студенты смогут следить за своей успеваемостью онлайн Фото: Денис Моргунов © URA.RU На портале «Госуслуги» появятся электронные зачетные книжки и студенческие билеты. Студенты смогут входить на территорию учебного заведения без предъявления бумажного документа. А также у них будет возможность следить за своей успеваемостью онлайн. Об этом в своем telegram-канале сообщает Минцифры РФ. «На госуслугах появятся новые возможности для студентов — электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение», — говорится в сообщении . С помощью данного нововведения можно будет без бумажных документов использовать студенческие скидки в тех местах, где они предусмотрены. Также у студентов появится возможность следить за своей успеваемостью онлайн и проходить на территорию университета без предъявления бумажной версии документа. По информации Минцифры РФ, электронный студенческий введут в работу в 2024 году. Им смогут пользоваться студенты магистратуры, бакалавриата, специалитета, а также аспиранты и обучающиеся в ординатуре. Уточняется, что новый формат студенческого билета не отменит обычный. Можно будет пользоваться обоими документами. С введением электронного студенческого билета для обучающихся в высших учебных заведениях будут доступны билеты со скидкой на поезда и электрички. А также оформление проездного на городской транспорт, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На портале «Госуслуги» появятся электронные зачетные книжки и студенческие билеты. Студенты смогут входить на территорию учебного заведения без предъявления бумажного документа. А также у них будет возможность следить за своей успеваемостью онлайн. Об этом в своем telegram-канале сообщает Минцифры РФ. «На госуслугах появятся новые возможности для студентов — электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение», — говорится в сообщении. С помощью данного нововведения можно будет без бумажных документов использовать студенческие скидки в тех местах, где они предусмотрены. Также у студентов появится возможность следить за своей успеваемостью онлайн и проходить на территорию университета без предъявления бумажной версии документа. По информации Минцифры РФ, электронный студенческий введут в работу в 2024 году. Им смогут пользоваться студенты магистратуры, бакалавриата, специалитета, а также аспиранты и обучающиеся в ординатуре. Уточняется, что новый формат студенческого билета не отменит обычный. Можно будет пользоваться обоими документами. С введением электронного студенческого билета для обучающихся в высших учебных заведениях будут доступны билеты со скидкой на поезда и электрички. А также оформление проездного на городской транспорт, передает «Национальная служба новостей».