Курганца застрелили, когда он обмывал новый паспорт по случаю своего второго рождения

Курганца застрелили после получения нового паспорта

Курганец погиб, когда отмечал получение нового паспорта гражданина РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителя Сафакулевского округа Курганской области застрелил сосед из ружья после пьянки по поводу получения нового паспорта. Ранее курганец считался умершим. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимый распивал спиртное с потерпевшим, отмечая получение им нового паспорта. Затем потерпевший начал скандалить и угрожать. Его выгнали из дома, но мужчина вернулся и стал вламываться в жилище. Подсудимый выстрелил в потерпевшего из ружья, ранил его, затем добил выстрелом в шею и вызвал полицию», — указано в материалах, опубликованных на сайте Сафакулевского районного суда.

В судебных материалах говорится о том, что родители курганца опознали его умершим в Копейске (Челябинская область) и похоронили летом 2021 года. Затем в ноябре 2021 года сын нашелся живым, выяснилось, что труп принадлежал другому человеку. Родители на суде пояснили, что сын восстановил документы и приехал получать новый паспорт в Сафакулево в 2023 году. В ходе пьяной разборки мужчина был убит.

Со слов мамы убитого, которые записаны в материалах суда, ее сын в школе учился на «хорошо» и «отлично». Он получил специальность теплотехника в Челябинском энергетическом техникуме, отслужил в армии, работал на заводе, завел семью и двоих детей. Однако молодой человек начал сильно пить и его жизнь завершилась трагически.

По приговору суда, сосед, убивший потерпевшего, получил восемь лет колонии строгого режима и штраф — 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.