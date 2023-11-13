Юморист Юрий Гальцев встретился с митрополитом Даниилом в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Юморист, худрук театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев встретился с митрополитом Даниилом, чтобы поделиться впечатлениями о современном Кургане. Информация об этом опубликована на сайте епархии.

«Митрополит Курганский и Белозерский Даниил встретился с известным уроженцем Зауралья, заслуженным артистом РФ Юрием Гальцевым. Гость рассказал о своей творческой работе и впечатлениях от современного Кургана. Владыка поделился планами развития Курганской епархии и подарил книги своего учителя, профессора богословия Алексея Осипова», — говорится в сообщении Курганской епархии РПЦ.

По данным епархии, во встрече участвовал актер театра и кино, лауреат конкурса «Море Смеха», конкурса юмора «Ялта-2004» Юрий Михайлик. Артисты и митрополит Даниил устроили фотосессию.

Ранее на встрече с местными жителями Юрий Гальцев прочитал стихи. Одно из них он посвятил курганскому подъезду на улице Гоголя, 123, в котором будущий артист жил вместе с родителями. «Мне приятно узнать, как ответят мои земляки на стихотворения. Я сделал так, чтобы каждый из них был с какой-то изюминкой. Я прочитаю, и вы поймете, что это не просто край цветущий, сирена, паровозы и улица Станционная», — пояснил Гальцев.

Артисты Юрий Гальцев и Юрий Михайлик приехали в Курган и встретились с митрополитом Даниилом Фото: сайт Курганской епархии РПЦ, https://kurganvera.ru/news/society/mitropolit-daniil-vstretilsya-s-izvestnymi-artistami-yuriem-galtsevym-i-yuriem-mikhaylikom/