13 ноября 2023

Юрий Гальцев рассказал митрополиту Даниилу, как изменился Курган. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гальцев Юрий. Курган, гальцев юрий
Юморист Юрий Гальцев встретился с митрополитом Даниилом в Кургане Фото:

Юморист, худрук театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев встретился с митрополитом Даниилом, чтобы поделиться впечатлениями о современном Кургане. Информация об этом опубликована на сайте епархии.

«Митрополит Курганский и Белозерский Даниил встретился с известным уроженцем Зауралья, заслуженным артистом РФ Юрием Гальцевым. Гость рассказал о своей творческой работе и впечатлениях от современного Кургана. Владыка поделился планами развития Курганской епархии и подарил книги своего учителя, профессора богословия Алексея Осипова», — говорится в сообщении Курганской епархии РПЦ.

По данным епархии, во встрече участвовал актер театра и кино, лауреат конкурса «Море Смеха», конкурса юмора «Ялта-2004» Юрий Михайлик. Артисты и митрополит Даниил устроили фотосессию.

Ранее на встрече с местными жителями Юрий Гальцев прочитал стихи. Одно из них он посвятил курганскому подъезду на улице Гоголя, 123, в котором будущий артист жил вместе с родителями. «Мне приятно узнать, как ответят мои земляки на стихотворения. Я сделал так, чтобы каждый из них был с какой-то изюминкой. Я прочитаю, и вы поймете, что это не просто край цветущий, сирена, паровозы и улица Станционная», — пояснил Гальцев.

Артисты Юрий Гальцев и Юрий Михайлик приехали в Курган и встретились с митрополитом Даниилом
Артисты Юрий Гальцев и Юрий Михайлик приехали в Курган и встретились с митрополитом Даниилом
Фото:
Курганский митрополит Даниил подарил юмористу Юрию Гальцеву книгу
Курганский митрополит Даниил подарил юмористу Юрию Гальцеву книгу
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Юморист, худрук театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев встретился с митрополитом Даниилом, чтобы поделиться впечатлениями о современном Кургане. Информация об этом опубликована на сайте епархии. «Митрополит Курганский и Белозерский Даниил встретился с известным уроженцем Зауралья, заслуженным артистом РФ Юрием Гальцевым. Гость рассказал о своей творческой работе и впечатлениях от современного Кургана. Владыка поделился планами развития Курганской епархии и подарил книги своего учителя, профессора богословия Алексея Осипова», — говорится в сообщении Курганской епархии РПЦ. По данным епархии, во встрече участвовал актер театра и кино, лауреат конкурса «Море Смеха», конкурса юмора «Ялта-2004» Юрий Михайлик. Артисты и митрополит Даниил устроили фотосессию. Ранее на встрече с местными жителями Юрий Гальцев прочитал стихи. Одно из них он посвятил курганскому подъезду на улице Гоголя, 123, в котором будущий артист жил вместе с родителями. «Мне приятно узнать, как ответят мои земляки на стихотворения. Я сделал так, чтобы каждый из них был с какой-то изюминкой. Я прочитаю, и вы поймете, что это не просто край цветущий, сирена, паровозы и улица Станционная», — пояснил Гальцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...