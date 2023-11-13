13 ноября 2023

На Украине заявили о гражданской войне в Закарпатье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина Майдан Киев, евромайдан, украина, гарь, оцепление, дым, площадь независимости
Политика Владимира Зеленского может взорвать Закарпатье, заявил Олег Соскин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Действия президента Украины Владимира Зеленского ведут к развязыванию гражданской войны в Закарпатье. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Должен какой-то регион взорваться, все показывает, что скорее всего Закарпатье взорвется. Действия президента Украины ведут к началу гражданской войны в стране», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Экс-советник с сарказмом похвалил Владимира Зеленского и отметил его «хорошую работу».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в отсутствии желания разрешить проблему прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Он также заявил, что Будапешт не одобрил выделение 500 миллионов евро Киеву из Европейского фонда мира, передает Life.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Действия президента Украины Владимира Зеленского ведут к развязыванию гражданской войны в Закарпатье. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Должен какой-то регион взорваться, все показывает, что скорее всего Закарпатье взорвется. Действия президента Украины ведут к началу гражданской войны в стране», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Экс-советник с сарказмом похвалил Владимира Зеленского и отметил его «хорошую работу». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в отсутствии желания разрешить проблему прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Он также заявил, что Будапешт не одобрил выделение 500 миллионов евро Киеву из Европейского фонда мира, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...