Действия президента Украины Владимира Зеленского ведут к развязыванию гражданской войны в Закарпатье. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Должен какой-то регион взорваться, все показывает, что скорее всего Закарпатье взорвется. Действия президента Украины ведут к началу гражданской войны в стране», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Экс-советник с сарказмом похвалил Владимира Зеленского и отметил его «хорошую работу».
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в отсутствии желания разрешить проблему прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Он также заявил, что Будапешт не одобрил выделение 500 миллионов евро Киеву из Европейского фонда мира, передает
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