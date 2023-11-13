На Украине заявили о гражданской войне в Закарпатье

14 ноября 2023 в 07:21 Размер текста - 17 +

Политика Владимира Зеленского может взорвать Закарпатье, заявил Олег Соскин Фото: Мария Глебова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Действия президента Украины Владимира Зеленского ведут к развязыванию гражданской войны в Закарпатье. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Должен какой-то регион взорваться, все показывает, что скорее всего Закарпатье взорвется. Действия президента Украины ведут к началу гражданской войны в стране», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Экс-советник с сарказмом похвалил Владимира Зеленского и отметил его «хорошую работу». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в отсутствии желания разрешить проблему прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Он также заявил, что Будапешт не одобрил выделение 500 миллионов евро Киеву из Европейского фонда мира, передает Life .

Действия президента Украины Владимира Зеленского ведут к развязыванию гражданской войны в Закарпатье. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Должен какой-то регион взорваться, все показывает, что скорее всего Закарпатье взорвется. Действия президента Украины ведут к началу гражданской войны в стране», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Экс-советник с сарказмом похвалил Владимира Зеленского и отметил его «хорошую работу». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в отсутствии желания разрешить проблему прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Он также заявил, что Будапешт не одобрил выделение 500 миллионов евро Киеву из Европейского фонда мира, передает Life.