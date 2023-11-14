В США восхитились «истребителем-убийцей» из СССР

The National Interest: российский Су-34 является настоящей убийцей в небе

14 ноября 2023 в 08:51 Размер текста - 17 +

Су-34 является одним из лучших истребителей поздней советской эпохи, пишет The National Interest Фото: Анна Майорова © URA.RU На Западе вызывает восхищение российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Благодаря своим выдающимся характеристикам он получил прозвище «истребитель-убийца». Об этом пишет американский журнал The National Interest. «Российский Су-34 — убийца в небе», — говорится в материале журнала. Там добавили, что Су-34 один из лучших самолетов, произведенных в Советском Союзе в конце Холодной войны. Этот двухместный сверхзвуковой самолет средней дальности, предназначенный для использования в качестве истребителя-бомбардировщика и ударного самолета, получил признание как один из самых мощных боевых самолетов в России. Самолет способен наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям. Данные операции истребитель совершает в любых погодных условиях, заключили в материале.

На Западе вызывает восхищение российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Благодаря своим выдающимся характеристикам он получил прозвище «истребитель-убийца». Об этом пишет американский журнал The National Interest. «Российский Су-34 — убийца в небе», — говорится в материале журнала. Там добавили, что Су-34 один из лучших самолетов, произведенных в Советском Союзе в конце Холодной войны. Этот двухместный сверхзвуковой самолет средней дальности, предназначенный для использования в качестве истребителя-бомбардировщика и ударного самолета, получил признание как один из самых мощных боевых самолетов в России. Самолет способен наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям. Данные операции истребитель совершает в любых погодных условиях, заключили в материале.