В США восхитились «истребителем-убийцей» из СССР

The National Interest: российский Су-34 является настоящей убийцей в небе
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Су-34 является одним из лучших истребителей поздней советской эпохи, пишет The National Interest Фото:

На Западе вызывает восхищение российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Благодаря своим выдающимся характеристикам он получил прозвище «истребитель-убийца». Об этом пишет американский журнал The National Interest.

«Российский Су-34 — убийца в небе», — говорится в материале журнала. Там добавили, что Су-34 один из лучших самолетов, произведенных в Советском Союзе в конце Холодной войны. Этот двухместный сверхзвуковой самолет средней дальности, предназначенный для использования в качестве истребителя-бомбардировщика и ударного самолета, получил признание как один из самых мощных боевых самолетов в России.

Самолет способен наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям. Данные операции истребитель совершает в любых погодных условиях, заключили в материале.

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На Западе вызывает восхищение российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Благодаря своим выдающимся характеристикам он получил прозвище «истребитель-убийца». Об этом пишет американский журнал The National Interest. «Российский Су-34 — убийца в небе», — говорится в материале журнала. Там добавили, что Су-34 один из лучших самолетов, произведенных в Советском Союзе в конце Холодной войны. Этот двухместный сверхзвуковой самолет средней дальности, предназначенный для использования в качестве истребителя-бомбардировщика и ударного самолета, получил признание как один из самых мощных боевых самолетов в России. Самолет способен наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям. Данные операции истребитель совершает в любых погодных условиях, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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