В ХМАО ограничили движение на дорогах из-за метели

В ХМАО ввели ограничение скорости движения транспорта на автодорогах из-за метели. Об этом сообщило Управление автодорог Югры в официальном telegram-канале.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями — снегопад и сильный ветер — вводятся ограничения максимальной скорости до 70 км/ч на нескольких автодорогах ХМАО. Ограничение действует на участках дорог Югра км 140-220, Нягань -Талинка км 60-87, Нягань — Советский км 107-141, Нягань — Талинка км 0-60, Нягань — Приобье км 0-65, Югра км 11-140, Иртыш км 0-123, Советский-Нягань км 0-106, Талинка-Советский км 220-368, Советский-Югорск км 374-383, Югорск-Таежный км 391-437», — указано в публикации.
Управление автодорог просит водителей быть осторожными. Соблюдение скоростного режима во время метели поможет сохранить жизнь и здоровье.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели временное ограничение максимальной скорости из-за гололеда. Водителям рекомендовали двигаться со скоростью до 70 километров в час.
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