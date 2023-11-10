10 ноября 2023

На дорогах ХМАО ввели ограничения движения из-за гололеда

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Мокрый дождь и минусовые температуры способствуют образованию льда на трассах Фото:

На нескольких трассах в Ханты-Мансийском автономном округе ввели временное ограничение максимальной скорости 70 километров в час. Управление автодорог Югры в соцсети сообщило, что меры связаны с возможным образованием гололеда.

«Внимание автолюбители! В связи погодными условиями (мокрый снег, высокая вероятность образования гололедицы и переход температуры через 0 градусов) вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ограничение введено на следующих участках автомобильных дорог:

  • Сургут — Когалым — граница ХМАО с 34 по 244 километр;
  • Подъезд к городу Когалым с 0 по 52 километр
  • Сургут — Лянтор с 42 по 91 километр
  • Нягань — Талинка с 87 по 60 километр
  • Автодорога «Югра» со 140 по 220
  • Сургут — Лянтор с 12 по 42 километр
  • Автодорога Нефтеюганск — Сургут с 43 по 58 километр
  • Северный обход города Сургут с 0 по 23 километр
  • Автодорога Сургут — Нижневартовск с 13 по 33 километр
  • Автодорога Восточная объездная с 0 по 23 километр

Ранее из-за гололеда полиция перекрыла движение на «трассе смерти» ведущей из Тюмени в ХМАО. Ограничения введены с 578 по 698 километр для всех видом транспортных средств.

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На нескольких трассах в Ханты-Мансийском автономном округе ввели временное ограничение максимальной скорости 70 километров в час. Управление автодорог Югры в соцсети сообщило, что меры связаны с возможным образованием гололеда. «Внимание автолюбители! В связи погодными условиями (мокрый снег, высокая вероятность образования гололедицы и переход температуры через 0 градусов) вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение введено на следующих участках автомобильных дорог: Ранее из-за гололеда полиция перекрыла движение на «трассе смерти» ведущей из Тюмени в ХМАО. Ограничения введены с 578 по 698 километр для всех видом транспортных средств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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