На дорогах ХМАО ввели ограничения движения из-за гололеда

11 ноября 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Мокрый дождь и минусовые температуры способствуют образованию льда на трассах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На нескольких трассах в Ханты-Мансийском автономном округе ввели временное ограничение максимальной скорости 70 километров в час. Управление автодорог Югры в соцсети сообщило, что меры связаны с возможным образованием гололеда. «Внимание автолюбители! В связи погодными условиями (мокрый снег, высокая вероятность образования гололедицы и переход температуры через 0 градусов) вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение введено на следующих участках автомобильных дорог: Сургут — Когалым — граница ХМАО с 34 по 244 километр;

Подъезд к городу Когалым с 0 по 52 километр

Сургут — Лянтор с 42 по 91 километр

Нягань — Талинка с 87 по 60 километр

Автодорога «Югра» со 140 по 220

Сургут — Лянтор с 12 по 42 километр

Автодорога Нефтеюганск — Сургут с 43 по 58 километр

Северный обход города Сургут с 0 по 23 километр

Автодорога Сургут — Нижневартовск с 13 по 33 километр

Автодорога Восточная объездная с 0 по 23 километр Ранее из-за гололеда полиция перекрыла движение на «трассе смерти» ведущей из Тюмени в ХМАО. Ограничения введены с 578 по 698 километр для всех видом транспортных средств.

На нескольких трассах в Ханты-Мансийском автономном округе ввели временное ограничение максимальной скорости 70 километров в час. Управление автодорог Югры в соцсети сообщило, что меры связаны с возможным образованием гололеда. «Внимание автолюбители! В связи погодными условиями (мокрый снег, высокая вероятность образования гололедицы и переход температуры через 0 градусов) вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничение введено на следующих участках автомобильных дорог: Ранее из-за гололеда полиция перекрыла движение на «трассе смерти» ведущей из Тюмени в ХМАО. Ограничения введены с 578 по 698 километр для всех видом транспортных средств.