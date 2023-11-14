Япония хочет отобрать Курильские острова у России

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Курильские острова являются исконной частью Японии, заявил Хирокадзу Мацуно Фото:
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Япония и Россия делят Курильские острова

Япония стремится к возобновлению переговоров с Россией по вопросу «возвращения» Курильских островов. Об этом завил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.

«Предметом переговоров о мирном договоре с Россией является территориальная принадлежность островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи», — передает слова Мацуно РИА Новости. Он подчеркнул, что для Японии эти четыре острова являются исконной и неотъемлемой частью страны.

Япония продолжает усиленные переговоры с Россией по вопросу о возвращении этих территорий, чтобы заключить мирный договор на основе соглашений, достигнутых между двумя странами в прошлом. Однако из-за ситуации на Украине на данный момент трудно делать какие-либо конкретные заявления относительно переговоров о мирном договоре, заключил Мацуно.

Токио хочет отвлечь внимание Москвы от Дальнего Востока, планируя трехэтапный план по захвату Курильских островов. Одной из первых мер является предоставление дополнительного финансирования Украине для поддержки конфликта с Россией с целью отвлечения российских войск, передает «Утро.ру».

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Япония стремится к возобновлению переговоров с Россией по вопросу «возвращения» Курильских островов. Об этом завил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно. «Предметом переговоров о мирном договоре с Россией является территориальная принадлежность островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи», — передает слова Мацуно РИА Новости. Он подчеркнул, что для Японии эти четыре острова являются исконной и неотъемлемой частью страны. Япония продолжает усиленные переговоры с Россией по вопросу о возвращении этих территорий, чтобы заключить мирный договор на основе соглашений, достигнутых между двумя странами в прошлом. Однако из-за ситуации на Украине на данный момент трудно делать какие-либо конкретные заявления относительно переговоров о мирном договоре, заключил Мацуно. Токио хочет отвлечь внимание Москвы от Дальнего Востока, планируя трехэтапный план по захвату Курильских островов. Одной из первых мер является предоставление дополнительного финансирования Украине для поддержки конфликта с Россией с целью отвлечения российских войск, передает «Утро.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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