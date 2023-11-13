13 ноября 2023

В Челябинске возобновлено движение троллейбусов №7, №12 и №14

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Челябинск, троллейбус, соблюдай дистанцию
Движение через перекресток Свердловского и Комсомольского проспектов возобновлено Фото:

В Челябинске с 14 ноября восстановлено движение троллейбусов №7, №12 и №14 через пересечение Свердловского и Комсомольского проспектов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.

«14 ноября возобновлено движение троллейбусов №7, №12 и №14. Рейсы будут следовать по обычному маршруту — через перекресток Свердловского и Комсомольского проспектов», — уточнили в пресс-службе.

Движение маршрутов изменялось для модернизации контактной сети с 3 ноября. Теперь движение троллейбусов через перекресток в Курчатовском районе восстановлено.

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В Челябинске с 14 ноября восстановлено движение троллейбусов №7, №12 и №14 через пересечение Свердловского и Комсомольского проспектов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города. «14 ноября возобновлено движение троллейбусов №7, №12 и №14. Рейсы будут следовать по обычному маршруту — через перекресток Свердловского и Комсомольского проспектов», — уточнили в пресс-службе. Движение маршрутов изменялось для модернизации контактной сети с 3 ноября. Теперь движение троллейбусов через перекресток в Курчатовском районе восстановлено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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