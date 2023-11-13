В Челябинске возобновлено движение троллейбусов №7, №12 и №14

Движение через перекресток Свердловского и Комсомольского проспектов возобновлено
В Челябинске с 14 ноября восстановлено движение троллейбусов №7, №12 и №14 через пересечение Свердловского и Комсомольского проспектов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города.
«14 ноября возобновлено движение троллейбусов №7, №12 и №14. Рейсы будут следовать по обычному маршруту — через перекресток Свердловского и Комсомольского проспектов», — уточнили в пресс-службе.
Движение маршрутов изменялось для модернизации контактной сети с 3 ноября. Теперь движение троллейбусов через перекресток в Курчатовском районе восстановлено.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!