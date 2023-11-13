На федеральных трассах Челябинской области все незаконные постройки и заправки заменят кафе и местами для отдыха. На оживленных локациях появятся многофункциональные зоны, сообщил URA.RU руководитель Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.
«На федеральных дорогах много несанкционированных объектов. Хороший пример работы — это подъезд к Екатеринбургу, где ряд объектов уже ликвидировали. Участок выглядит так, как должен выглядеть. Но это только часть работы: на смену должно прийти что-то современное и безопасное», — заявил URA.RU Муравьев.
Руководитель управления отметил, что работа по устранению незаконных точек общепита вместе с правительством региона идет с 2022 года. Сейчас разрабатываются многофункциональные придорожные зоны. Муравьев уточнил, что ключевой особенностью комплексов станет наличие не только кафе и заправок, но и зон отдыха, детских и спортивных площадок, а также мест для выгула животных. Даты реализации многофункциональных зон на М-5 пока не озвучивают.
В перечне для очистки от ненадлежащих построек сейчас состоит 20 локаций, находящихся в восьми муниципальных образованиях. В Упрдоре сообщили, что сроки сноса определят после проверки районными администрациями существующих построек.
«Две многофункциональные зоны уже запланированы на участке М-5. Есть представители бизнеса, которые готовы выкупить участки или стать инвесторами. В планах также включить в проект террасы, автомастерские и лавки по продаже запчастей», — сообщил URA.RU начальник отдела развития дорсервиса Даниил Борисов.
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