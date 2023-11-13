В Перми стартовал фестиваль пельменей

14 ноября 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Специальное пельменное меню можно попробовать до 3 декабря Фото: Александра Игнатюк © URA.RU Два пермских ресторана «Белка» и «Acafe» присоединились к фестивалю «Пельменный гид», где также участвуют заведения из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Рестораны представили блюда из авторских пельменей, которые можно попробовать до 3 декабря. «В нашем ресторане с 13 ноября стартовал фестиваль мировых пельменей, который проходит по всему Уралу. Наш бренд-шеф специально к фестивалю разработал несколько интересных и ярких блюд: пельмени с двумя видами краба, пельмени с грибами, пельмени с телячьими щечками», — сообщили представители ресторана «Белка» в социальных сетях заведения. Ресторан «Acafe» в рамках фестиваля предлагает гостям попробовать пельмени из дикой щуки, кундюмы из лесных грибов и уральские пельмени со сметаной. Организаторы фестиваля призывают не только посещать заведения, но и голосовать за понравившийся ресторан. Среди участников голосования обещают разыграть подарки, говорится на сайте фестиваля. Фестиваль мировых пельменей «Пельменный гид» проходит на Урале с 13 ноября по 3 декабря. Его организовали рестораны «Два деда» и «АУК» совместно с «Ассоциацией кулинаров и рестораторов Свердловской области». Миссия фестиваля — просветить горожан в пельменной культуре. Ранее URA.RU рассказало, что пермский ресторан занял четвертое место на национальной премии. А его шеф-повар вошел в шорт-лист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Два пермских ресторана «Белка» и «Acafe» присоединились к фестивалю «Пельменный гид», где также участвуют заведения из Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Рестораны представили блюда из авторских пельменей, которые можно попробовать до 3 декабря. «В нашем ресторане с 13 ноября стартовал фестиваль мировых пельменей, который проходит по всему Уралу. Наш бренд-шеф специально к фестивалю разработал несколько интересных и ярких блюд: пельмени с двумя видами краба, пельмени с грибами, пельмени с телячьими щечками», — сообщили представители ресторана «Белка» в социальных сетях заведения. Ресторан «Acafe» в рамках фестиваля предлагает гостям попробовать пельмени из дикой щуки, кундюмы из лесных грибов и уральские пельмени со сметаной. Организаторы фестиваля призывают не только посещать заведения, но и голосовать за понравившийся ресторан. Среди участников голосования обещают разыграть подарки, говорится на сайте фестиваля. Фестиваль мировых пельменей «Пельменный гид» проходит на Урале с 13 ноября по 3 декабря. Его организовали рестораны «Два деда» и «АУК» совместно с «Ассоциацией кулинаров и рестораторов Свердловской области». Миссия фестиваля — просветить горожан в пельменной культуре. Ранее URA.RU рассказало, что пермский ресторан занял четвертое место на национальной премии. А его шеф-повар вошел в шорт-лист.