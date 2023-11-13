13 ноября 2023

Свердловский вице-спикер Чернецкий призвал готовиться к отмене льготной ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
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30-летие администрации города Екатеринбурга. Екатеринбург, чернецкий аркадий
Чернецкий предложил создать рабочую группу по развитую арендного строительства Фото:

Первый вице-спикер заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий призвал региональные власти готовиться к отмене льготной ипотеки. В качестве альтернативы он предложил строить жилье для аренды.

«Льготная ипотека из-за текущей ключевой ставки [14% — прим. ред] будет сворачиваться. Это больно ударит по Свердловской области. Предлагаю создать рабочую группу по развитую арендного строительства — это единственный выход для застройщиков в нынешних условиях», — сказал Чернецкий губернатору Евгению Куйвашеву на заседании заксобрания.

Глава региона согласился, что текущая ключевая ставка не позволит в полной мере развиваться строительной отрасли в области. Поэтому он поддержал создание рабочей группы по строительству арендного жилья.

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Первый вице-спикер заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий призвал региональные власти готовиться к отмене льготной ипотеки. В качестве альтернативы он предложил строить жилье для аренды. «Льготная ипотека из-за текущей ключевой ставки [14% — прим. ред] будет сворачиваться. Это больно ударит по Свердловской области. Предлагаю создать рабочую группу по развитую арендного строительства — это единственный выход для застройщиков в нынешних условиях», — сказал Чернецкий губернатору Евгению Куйвашеву на заседании заксобрания. Глава региона согласился, что текущая ключевая ставка не позволит в полной мере развиваться строительной отрасли в области. Поэтому он поддержал создание рабочей группы по строительству арендного жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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