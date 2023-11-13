Свердловский вице-спикер Чернецкий призвал готовиться к отмене льготной ипотеки

Первый вице-спикер заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий призвал региональные власти готовиться к отмене льготной ипотеки. В качестве альтернативы он предложил строить жилье для аренды.
«Льготная ипотека из-за текущей ключевой ставки [14% — прим. ред] будет сворачиваться. Это больно ударит по Свердловской области. Предлагаю создать рабочую группу по развитую арендного строительства — это единственный выход для застройщиков в нынешних условиях», — сказал Чернецкий губернатору Евгению Куйвашеву на заседании заксобрания.
Глава региона согласился, что текущая ключевая ставка не позволит в полной мере развиваться строительной отрасли в области. Поэтому он поддержал создание рабочей группы по строительству арендного жилья.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.