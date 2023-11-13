В Челябинске назвали самые высокооплачиваемые профессии

В Челябинской области наиболее высокооплачиваемыми профессиями ноября стали эксперт-строитель, геолог и косметолог-дерматовенеролог. По данным сайта «Зарплата.ру», зарплата на этих должностях превышает 100-200 тысяч рублей.
«Начальнику производства на станочном предприятии предлагают от 200 тысяч рублей за выполнение плана, контроль качества продукции, соблюдение норм охраны труда и техники безопасности при работе на кузнечно-прессовом оборудовании. Специалисту по строительно-технической экспертизе можно зарабатывать 150-300 тысяч рублей в компании, занимающейся судебной и досудебной оценкой зданий и инженерных коммуникаций в судах», — уточнили эксперты сайта «Зарплата.ру».
Главному геологу в частной компании готовы платить от 150 тысяч рублей, а косметологу-дерматовенерологу на руководящей должности — 150-300 тысяч рублей. Менеджера по продажам запчастей к автокранам приглашают на зарплату 100-300 тысяч рублей.
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