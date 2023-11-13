КПРФ подпортила голосование за главный документ Свердловской области

14 ноября 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

За принятие документа проголосовал 41 депутат из 47 присутствующих Фото: Илья Московец © URA.RU Депутаты свердловского заксобрания от КПРФ на заседании 14 ноября провалили первое чтение законопроекта о бюджете Свердловской области. Они не поддержали главный финансовый документ, по которому будет жить регион в будущем году. Согласно документу, в 2024 году доходы областного бюджета составят 408 млрд рублей, а расходы — 423 млрд рублей. Больше всего денег уйдет на социальную сферу — 263 млрд рублей. В частности, на образование потратят 116 млрд рублей (+15,1 млрд к 2023 году), на соцполитику — 96 млрд рублей (+1,0 млрд), на здравоохранение — 40 млрд рублей (+1,5 млрд), на культуру — 4,5 млрд рублей (+0,5 млрд), на физкультуру и спорт — 5,2 млрд рублей (-4,7 млрд). До 32 млрд рублей увеличатся расходы на госаппарат. В частности, содержание губернатора вырастет с 0,7 млрд рублей в 2023 году до 0,9 млрд в 2024 году, заксобрания — с 0,8 до 0,9 млрд рублей, выборы президента обойдутся областной казне в 0,6 млрд рублей и так далее. Также «подорожает» нацбезопасность (гражданская оборона, защита от ЧС и другое) с 3,4 до 4,1 млрд рублей. Кроме того, с 38 до 52 млрд рублей увеличат размеры дотаций в экономику городов региона. При этом на 10 млрд рублей меньше (47 млрд) на 2024 год выделено на так называемую нацэкономику. То есть меньше денег потратят лесное и водное хозяйство, транспорт, дороги, сельское хозяйство, рыболовство и так далее. Уменьшились расходы и на сферу ЖКХ с 20,1 до 19,6 млрд рублей, а также на охрану окружающей среды с 0,8 до 0,7 млрд рублей. Обслуживание госдолга региона уменьшится с 4,9 до 3,7 млрд рублей. Также власти региона уменьшат расходы на свой пиар с 0,7 до 0,6 млрд рублей. Кроме того, из бюджета будущего года исключили расходы на мобилизацию. За принятие документа проголосовал 41 депутат из 47 присутствующих. В их числе представители ЕР, «Справедливой России» и «Новых людей». КПРФ во главе с лидером фракции Александром Ивачевым голосовали «против». Еще один коммунист не голосовал. В числе аргументов против принятия проекта закона было уменьшение ряда статей расходов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты свердловского заксобрания от КПРФ на заседании 14 ноября провалили первое чтение законопроекта о бюджете Свердловской области. Они не поддержали главный финансовый документ, по которому будет жить регион в будущем году. Согласно документу, в 2024 году доходы областного бюджета составят 408 млрд рублей, а расходы — 423 млрд рублей. Больше всего денег уйдет на социальную сферу — 263 млрд рублей. В частности, на образование потратят 116 млрд рублей (+15,1 млрд к 2023 году), на соцполитику — 96 млрд рублей (+1,0 млрд), на здравоохранение — 40 млрд рублей (+1,5 млрд), на культуру — 4,5 млрд рублей (+0,5 млрд), на физкультуру и спорт — 5,2 млрд рублей (-4,7 млрд). До 32 млрд рублей увеличатся расходы на госаппарат. В частности, содержание губернатора вырастет с 0,7 млрд рублей в 2023 году до 0,9 млрд в 2024 году, заксобрания — с 0,8 до 0,9 млрд рублей, выборы президента обойдутся областной казне в 0,6 млрд рублей и так далее. Также «подорожает» нацбезопасность (гражданская оборона, защита от ЧС и другое) с 3,4 до 4,1 млрд рублей. Кроме того, с 38 до 52 млрд рублей увеличат размеры дотаций в экономику городов региона. При этом на 10 млрд рублей меньше (47 млрд) на 2024 год выделено на так называемую нацэкономику. То есть меньше денег потратят лесное и водное хозяйство, транспорт, дороги, сельское хозяйство, рыболовство и так далее. Уменьшились расходы и на сферу ЖКХ с 20,1 до 19,6 млрд рублей, а также на охрану окружающей среды с 0,8 до 0,7 млрд рублей. Обслуживание госдолга региона уменьшится с 4,9 до 3,7 млрд рублей. Также власти региона уменьшат расходы на свой пиар с 0,7 до 0,6 млрд рублей. Кроме того, из бюджета будущего года исключили расходы на мобилизацию. За принятие документа проголосовал 41 депутат из 47 присутствующих. В их числе представители ЕР, «Справедливой России» и «Новых людей». КПРФ во главе с лидером фракции Александром Ивачевым голосовали «против». Еще один коммунист не голосовал. В числе аргументов против принятия проекта закона было уменьшение ряда статей расходов.