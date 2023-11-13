Пермякам рассказали, как правильно отправить письмо Деду Морозу

Не обязательно знать адрес главного Деда Мороза страны, чтобы отправить ему письмо из Перми. Достаточно написать на конверте «Деду Морозу», наклеить марки и опустить послание в любой почтовый ящик, сообщили в пресс-службе пермского отделения «Почты России».
«Чтобы письмо попало к главному Деду Морозу страны, необходимо указать на конверте почтовый адрес: 162390, Вологодская обл., Великий Устюг, Деду Морозу. Если ребенок не запомнит и просто напишет в адресе „Деду Морозу“, письмо все равно будет отослано прямиком в вотчину зимнего волшебника», — рассказали в пресс-службе.
Сотрудники почты добавили, если ребенок хочет получить ответ от Деда Мороза, обязательно нужно указать обратный адрес. Письма из ящиков достают и отправляют в Великий Устюг каждый день. На почту волшебника в 2023 году уже поступило более 233 тысяч писем. В прошлом году их было всего 209 тысяч. Также пермяки могут отправить сообщение для полярного Деда Мороза — Ямал Ири по адресу: 629007, ЯНАО, Салехард, ул. Республики, д. 5, Ямал Ири.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермь приедет поезд Деда Мороза. Новогодний состав будет в регионе 21 и 22 ноября.
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