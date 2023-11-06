06 ноября 2023

Поезд Деда Мороза прибудет в Пермский край осенью

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Поезд Деда Мороза. Пермь, дед мороз и снегурочка, поезд деда мороза
Дед Мороз приедет в Пермь в ноябре Фото:

Компания РЖД опубликовала расписание традиционного поезда Деда Мороза. В этот раз новогодний состав прибудет в Пермский край еще до наступления зимы — 21—22 ноября. Поезд сделает остановки в Верещагино, Перми и Чусовом.

«Верещагино — 21 ноября с 08:20 до 09:20. Пермь — 21 ноября с 13:30 до 20:30. Чусовой — 22 ноября с 12:00 до 15:00», — указано на сайте поезда.

В 2022 году Дед мороз на своем поезде приезжал в Пермь 2 декабря. На встречу приходил и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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Компания РЖД опубликовала расписание традиционного поезда Деда Мороза. В этот раз новогодний состав прибудет в Пермский край еще до наступления зимы — 21—22 ноября. Поезд сделает остановки в Верещагино, Перми и Чусовом. «Верещагино — 21 ноября с 08:20 до 09:20. Пермь — 21 ноября с 13:30 до 20:30. Чусовой — 22 ноября с 12:00 до 15:00», — указано на сайте поезда. В 2022 году Дед мороз на своем поезде приезжал в Пермь 2 декабря. На встречу приходил и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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