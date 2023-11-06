Поезд Деда Мороза прибудет в Пермский край осенью

Дед Мороз приедет в Пермь в ноябре Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Компания РЖД опубликовала расписание традиционного поезда Деда Мороза. В этот раз новогодний состав прибудет в Пермский край еще до наступления зимы — 21—22 ноября. Поезд сделает остановки в Верещагино, Перми и Чусовом.

«Верещагино — 21 ноября с 08:20 до 09:20. Пермь — 21 ноября с 13:30 до 20:30. Чусовой — 22 ноября с 12:00 до 15:00», — указано на сайте поезда.

В 2022 году Дед мороз на своем поезде приезжал в Пермь 2 декабря. На встречу приходил и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.