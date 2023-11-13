В Челябинской области будут судить краснодарскую семью мошенников

14 ноября 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

Уголовное дело по факту мошенничества рассмотрит Златоустовский горсуд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) будут судить женщину с племянником из Краснодара, которые обманывали пенсионеров, продавая им контрафактную икру под видом настоящей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, своими действиями преступная семья нажилась на пенсионерах на сумму свыше 220 тысяч рублей. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Краснодарского края. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“). Уголовное дело направлено в Златоустовский горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве рассказали, что летом женщина с племянником приехала в Челябинск. Обживаясь на новом месте, они обманывали пенсионеров, продавая им имитированную икру под видом натуральной по завышенной цене. Для этого они специально приобретали в сетевых магазинах имитированную продукцию и под различными предлогами предлагали приобрести ее. «В Челябинске обвиняемая похитила у пенсионера 140 тысяч рублей, заверив его о том, что данную икру заказала его дочь, а ему необходимо ее оплатить. После чего соучастники прибыли в Златоуст, где указанным способом похитили у двух пенсионеров 88 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства. Мошенники были задержаны полицией при попытке реализовать поддельную продукцию по месту жительства еще одной пенсионерки. В ходе следствия они возместили причиненный потерпевшим материальный ущерб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Златоусте (Челябинская область) будут судить женщину с племянником из Краснодара, которые обманывали пенсионеров, продавая им контрафактную икру под видом настоящей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, своими действиями преступная семья нажилась на пенсионерах на сумму свыше 220 тысяч рублей. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Краснодарского края. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“). Уголовное дело направлено в Златоустовский горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве рассказали, что летом женщина с племянником приехала в Челябинск. Обживаясь на новом месте, они обманывали пенсионеров, продавая им имитированную икру под видом натуральной по завышенной цене. Для этого они специально приобретали в сетевых магазинах имитированную продукцию и под различными предлогами предлагали приобрести ее. «В Челябинске обвиняемая похитила у пенсионера 140 тысяч рублей, заверив его о том, что данную икру заказала его дочь, а ему необходимо ее оплатить. После чего соучастники прибыли в Златоуст, где указанным способом похитили у двух пенсионеров 88 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства. Мошенники были задержаны полицией при попытке реализовать поддельную продукцию по месту жительства еще одной пенсионерки. В ходе следствия они возместили причиненный потерпевшим материальный ущерб.