В Челябинской области будут судить краснодарскую семью мошенников

В Златоусте (Челябинская область) будут судить женщину с племянником из Краснодара, которые обманывали пенсионеров, продавая им контрафактную икру под видом настоящей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, своими действиями преступная семья нажилась на пенсионерах на сумму свыше 220 тысяч рублей.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Краснодарского края. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“). Уголовное дело направлено в Златоустовский горсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
В ведомстве рассказали, что летом женщина с племянником приехала в Челябинск. Обживаясь на новом месте, они обманывали пенсионеров, продавая им имитированную икру под видом натуральной по завышенной цене. Для этого они специально приобретали в сетевых магазинах имитированную продукцию и под различными предлогами предлагали приобрести ее.
«В Челябинске обвиняемая похитила у пенсионера 140 тысяч рублей, заверив его о том, что данную икру заказала его дочь, а ему необходимо ее оплатить. После чего соучастники прибыли в Златоуст, где указанным способом похитили у двух пенсионеров 88 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Мошенники были задержаны полицией при попытке реализовать поддельную продукцию по месту жительства еще одной пенсионерки. В ходе следствия они возместили причиненный потерпевшим материальный ущерб.
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