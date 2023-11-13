Самолет «Аэрофлота» с екатеринбуржцами на борту столкнулся с птицами

14 ноября 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

От столкновения с птицами на самолете остался след, поэтому судно отстранили от полетов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся со стаей птиц, при этом экипаж узнал об этом после полета. Воздушное судно отстранили от выполнения рейсов, сообщает telegram-канал Avianincident. «При выполнении послеполетного осмотра обнаружен след от столкновения с птицей […] По докладу командира воздушного судна при выполнении полета экипаж птиц вблизи воздушного средства не наблюдал, параметры работы двигателей и систем без отклонений», — говорится в сообщении. Из-за того, что на борту образовалась деформация от столкновения с птицами, самолет отстранили от полетов. Сейчас специалисты оценивают его техническое состояние.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся со стаей птиц, при этом экипаж узнал об этом после полета. Воздушное судно отстранили от выполнения рейсов, сообщает telegram-канал Avianincident. «При выполнении послеполетного осмотра обнаружен след от столкновения с птицей […] По докладу командира воздушного судна при выполнении полета экипаж птиц вблизи воздушного средства не наблюдал, параметры работы двигателей и систем без отклонений», — говорится в сообщении. Из-за того, что на борту образовалась деформация от столкновения с птицами, самолет отстранили от полетов. Сейчас специалисты оценивают его техническое состояние.