13 ноября 2023

Самолет «Аэрофлота» с екатеринбуржцами на борту столкнулся с птицами

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской жанр. Пермь, аэрофлот, самолет
От столкновения с птицами на самолете остался след, поэтому судно отстранили от полетов Фото:

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся со стаей птиц, при этом экипаж узнал об этом после полета. Воздушное судно отстранили от выполнения рейсов, сообщает telegram-канал Avianincident.

«При выполнении послеполетного осмотра обнаружен след от столкновения с птицей […] По докладу командира воздушного судна при выполнении полета экипаж птиц вблизи воздушного средства не наблюдал, параметры работы двигателей и систем без отклонений», — говорится в сообщении.

Из-за того, что на борту образовалась деформация от столкновения с птицами, самолет отстранили от полетов. Сейчас специалисты оценивают его техническое состояние.

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся со стаей птиц, при этом экипаж узнал об этом после полета. Воздушное судно отстранили от выполнения рейсов, сообщает telegram-канал Avianincident. «При выполнении послеполетного осмотра обнаружен след от столкновения с птицей […] По докладу командира воздушного судна при выполнении полета экипаж птиц вблизи воздушного средства не наблюдал, параметры работы двигателей и систем без отклонений», — говорится в сообщении. Из-за того, что на борту образовалась деформация от столкновения с птицами, самолет отстранили от полетов. Сейчас специалисты оценивают его техническое состояние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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