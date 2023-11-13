Самолет «Аэрофлота» с екатеринбуржцами на борту столкнулся с птицами

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Екатеринбурга в Москву, столкнулся со стаей птиц, при этом экипаж узнал об этом после полета. Воздушное судно отстранили от выполнения рейсов, сообщает telegram-канал Avianincident.
«При выполнении послеполетного осмотра обнаружен след от столкновения с птицей […] По докладу командира воздушного судна при выполнении полета экипаж птиц вблизи воздушного средства не наблюдал, параметры работы двигателей и систем без отклонений», — говорится в сообщении.
Из-за того, что на борту образовалась деформация от столкновения с птицами, самолет отстранили от полетов. Сейчас специалисты оценивают его техническое состояние.
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