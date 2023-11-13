Происшествия Пожары Ущерб от лесных пожаров в Тюменской области вдвое превысил показатели 2022 года 14 ноября 2023 в 13:09 Размер текста - 17 + В 2022 году на территории Тюменской области произошло 222 лесных пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Ущерб, нанесенный природе Тюменской области лесными пожарами в 2023 году, оценивается в 298 млн рублей. Об этом во время пресс-конференции заявил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов. При этом, по его словам, годом ранее пожары обошлись региону в 164 млн рублей. «Есть методика определения ущерба, утвержденная на федеральном уровне. Соответственно, по 2023 году стоимостная оценка ущерба от лесных пожаров составила 298 млн рублей. В прошлом году причиненный ущерб лесным насаждениям был почти в два раза меньше: 164 млн рублей», — сообщил Остроумов журналистам. Он добавил, что в 2023 году на территории Тюменской области было зафиксировано 222 лесных пожара. 52,7% возгораний произошли по вине человека. Площадь, пройденная огнем, составила 28 тыс. 526 га. Для тушения огня привлекалась тяжелая техника, десант и авиация. Ущерб, нанесенный природе Тюменской области лесными пожарами в 2023 году, оценивается в 298 млн рублей. Об этом во время пресс-конференции заявил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов. При этом, по его словам, годом ранее пожары обошлись региону в 164 млн рублей. «Есть методика определения ущерба, утвержденная на федеральном уровне. Соответственно, по 2023 году стоимостная оценка ущерба от лесных пожаров составила 298 млн рублей. В прошлом году причиненный ущерб лесным насаждениям был почти в два раза меньше: 164 млн рублей», — сообщил Остроумов журналистам. Он добавил, что в 2023 году на территории Тюменской области было зафиксировано 222 лесных пожара. 52,7% возгораний произошли по вине человека. Площадь, пройденная огнем, составила 28 тыс. 526 га. Для тушения огня привлекалась тяжелая техника, десант и авиация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям