Ущерб от лесных пожаров в Тюменской области вдвое превысил показатели 2022 года

Ущерб, нанесенный природе Тюменской области лесными пожарами в 2023 году, оценивается в 298 млн рублей. Об этом во время пресс-конференции заявил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов. При этом, по его словам, годом ранее пожары обошлись региону в 164 млн рублей.
«Есть методика определения ущерба, утвержденная на федеральном уровне. Соответственно, по 2023 году стоимостная оценка ущерба от лесных пожаров составила 298 млн рублей. В прошлом году причиненный ущерб лесным насаждениям был почти в два раза меньше: 164 млн рублей», — сообщил Остроумов журналистам.
Он добавил, что в 2023 году на территории Тюменской области было зафиксировано 222 лесных пожара. 52,7% возгораний произошли по вине человека. Площадь, пройденная огнем, составила 28 тыс. 526 га. Для тушения огня привлекалась тяжелая техника, десант и авиация.
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