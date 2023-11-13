Челябинским сварщикам закупили шлемы Дарта Вейдера. Фото

14 ноября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Новые маски формой напоминают шлем известного киногероя Фото: www.100hdwallpapers.com Сварщикам Челябинского механического завода закупили маски, напоминающие шлем знаменитого киногероя. Такие маски защищают не только зрение, но и органы дыхания, сообщили URA.RU 14 ноября в пресс-службе предприятия. «Сотрудники сварочно-сборочного цеха АО „ЧМЗ“ получили новые современные маски. Устройства способны защищать не только лицо рабочего от воздействия излучений и раскаленных брызг, но и органы дыхания от попадания в них отравляющих аэрозолей или газов, выделяющихся при работе с вредными веществами» — уточнили в пресс-службе. Новые сварочные маски минимизируют воздействие вредных веществ на человеческий организм, так как оснащены системой принудительной подачи воздуха. Маска обеспечивает непрерывную подачу очищенного воздуха, и оператор не вдыхает вещества, образующиеся при сварочном процессе. Приобретенные маски показали себя с хорошей стороны — помимо защиты легких, они лучше защищают глаза рабочих. В начале 2024 года предприятие планирует обеспечить такими масками всех сварщиков цеха. Челябинский механический завод производит автомобильные, гусеничные и специальные краны. Новые маски оснащены системой принудительной подачи воздуха Пресс-служба Челябинского механического завода В таких масках рабочие напоминают водолазов Пресс-служба Челябинского механического завода Рабочие признаются, что в новых масках у них меньше устают глаза Пресс-служба Челябинского механического завода

Сварщикам Челябинского механического завода закупили маски, напоминающие шлем знаменитого киногероя. Такие маски защищают не только зрение, но и органы дыхания, сообщили URA.RU 14 ноября в пресс-службе предприятия. «Сотрудники сварочно-сборочного цеха АО „ЧМЗ“ получили новые современные маски. Устройства способны защищать не только лицо рабочего от воздействия излучений и раскаленных брызг, но и органы дыхания от попадания в них отравляющих аэрозолей или газов, выделяющихся при работе с вредными веществами» — уточнили в пресс-службе. Новые сварочные маски минимизируют воздействие вредных веществ на человеческий организм, так как оснащены системой принудительной подачи воздуха. Маска обеспечивает непрерывную подачу очищенного воздуха, и оператор не вдыхает вещества, образующиеся при сварочном процессе. Приобретенные маски показали себя с хорошей стороны — помимо защиты легких, они лучше защищают глаза рабочих. В начале 2024 года предприятие планирует обеспечить такими масками всех сварщиков цеха. Челябинский механический завод производит автомобильные, гусеничные и специальные краны.