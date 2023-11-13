Новые маски формой напоминают шлем известного киногерояФото: www.100hdwallpapers.com
Сварщикам Челябинского механического завода закупили маски, напоминающие шлем знаменитого киногероя. Такие маски защищают не только зрение, но и органы дыхания, сообщили URA.RU 14 ноября в пресс-службе предприятия.
«Сотрудники сварочно-сборочного цеха АО „ЧМЗ“ получили новые современные маски. Устройства способны защищать не только лицо рабочего от воздействия излучений и раскаленных брызг, но и органы дыхания от попадания в них отравляющих аэрозолей или газов, выделяющихся при работе с вредными веществами» — уточнили в пресс-службе.
Новые сварочные маски минимизируют воздействие вредных веществ на человеческий организм, так как оснащены системой принудительной подачи воздуха. Маска обеспечивает непрерывную подачу очищенного воздуха, и оператор не вдыхает вещества, образующиеся при сварочном процессе.
Приобретенные маски показали себя с хорошей стороны — помимо защиты легких, они лучше защищают глаза рабочих. В начале 2024 года предприятие планирует обеспечить такими масками всех сварщиков цеха. Челябинский механический завод производит автомобильные, гусеничные и специальные краны.
Новые маски оснащены системой принудительной подачи воздуха
Пресс-служба Челябинского механического завода
В таких масках рабочие напоминают водолазов
Пресс-служба Челябинского механического завода
Рабочие признаются, что в новых масках у них меньше устают глаза
Сварщикам Челябинского механического завода закупили маски, напоминающие шлем знаменитого киногероя. Такие маски защищают не только зрение, но и органы дыхания, сообщили URA.RU 14 ноября в пресс-службе предприятия. «Сотрудники сварочно-сборочного цеха АО „ЧМЗ“ получили новые современные маски. Устройства способны защищать не только лицо рабочего от воздействия излучений и раскаленных брызг, но и органы дыхания от попадания в них отравляющих аэрозолей или газов, выделяющихся при работе с вредными веществами» — уточнили в пресс-службе. Новые сварочные маски минимизируют воздействие вредных веществ на человеческий организм, так как оснащены системой принудительной подачи воздуха. Маска обеспечивает непрерывную подачу очищенного воздуха, и оператор не вдыхает вещества, образующиеся при сварочном процессе. Приобретенные маски показали себя с хорошей стороны — помимо защиты легких, они лучше защищают глаза рабочих. В начале 2024 года предприятие планирует обеспечить такими масками всех сварщиков цеха. Челябинский механический завод производит автомобильные, гусеничные и специальные краны.