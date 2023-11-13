13 ноября 2023

Челябинским сварщикам закупили шлемы Дарта Вейдера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дарт Вейдер
Новые маски формой напоминают шлем известного киногероя Фото:

Сварщикам Челябинского механического завода закупили маски, напоминающие шлем знаменитого киногероя. Такие маски защищают не только зрение, но и органы дыхания, сообщили URA.RU 14 ноября в пресс-службе предприятия.

«Сотрудники сварочно-сборочного цеха АО „ЧМЗ“ получили новые современные маски. Устройства способны защищать не только лицо рабочего от воздействия излучений и раскаленных брызг, но и органы дыхания от попадания в них отравляющих аэрозолей или газов, выделяющихся при работе с вредными веществами» — уточнили в пресс-службе.

Новые сварочные маски минимизируют воздействие вредных веществ на человеческий организм, так как оснащены системой принудительной подачи воздуха. Маска обеспечивает непрерывную подачу очищенного воздуха, и оператор не вдыхает вещества, образующиеся при сварочном процессе.

Приобретенные маски показали себя с хорошей стороны — помимо защиты легких, они лучше защищают глаза рабочих. В начале 2024 года предприятие планирует обеспечить такими масками всех сварщиков цеха. Челябинский механический завод производит автомобильные, гусеничные и специальные краны.

Новые маски оснащены системой принудительной подачи воздуха
Новые маски оснащены системой принудительной подачи воздуха
В таких масках рабочие напоминают водолазов
В таких масках рабочие напоминают водолазов
Рабочие признаются, что в новых масках у них меньше устают глаза
Рабочие признаются, что в новых масках у них меньше устают глаза

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Сварщикам Челябинского механического завода закупили маски, напоминающие шлем знаменитого киногероя. Такие маски защищают не только зрение, но и органы дыхания, сообщили URA.RU 14 ноября в пресс-службе предприятия. «Сотрудники сварочно-сборочного цеха АО „ЧМЗ“ получили новые современные маски. Устройства способны защищать не только лицо рабочего от воздействия излучений и раскаленных брызг, но и органы дыхания от попадания в них отравляющих аэрозолей или газов, выделяющихся при работе с вредными веществами» — уточнили в пресс-службе. Новые сварочные маски минимизируют воздействие вредных веществ на человеческий организм, так как оснащены системой принудительной подачи воздуха. Маска обеспечивает непрерывную подачу очищенного воздуха, и оператор не вдыхает вещества, образующиеся при сварочном процессе. Приобретенные маски показали себя с хорошей стороны — помимо защиты легких, они лучше защищают глаза рабочих. В начале 2024 года предприятие планирует обеспечить такими масками всех сварщиков цеха. Челябинский механический завод производит автомобильные, гусеничные и специальные краны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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