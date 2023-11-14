Shot: блогеру «Руки-базуки» грозит тюрьма за пропаганду наркотиков и ЛГБТ

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Блогера Кирилла «Руки-базуки» обвиняют в пропаганде наркотиков, пишет пишет Shot Фото:

Российскому блогеру Кириллу «Руки-базуки» грозит 13 лет лишения свободы за пропаганду наркотиков и ЛГБТ. Правоохранительные органы заинтересовались творчеством блогера после стрима с двумя эскортницами.

«До 13 лет лишения свободы грозит блогеру Кириллу Руки-базуки за финансовые махинации, пропаганду наркотиков и ЛГБТ», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что во время прямого эфира блогер делился запрещенными способами вывода денег. Кирилл «Руки-базуки» пригласил на свою страничку двух известных эскортниц Татьяну Фогельман и Юлию Моретти.

Во время трансляции Кирилл рассказал о способах обхода банковских ограничений и утверждал, что его друзья и подруги находятся с ним из-за его запаса наркотических средств. Эти высказывания привлекли внимание главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина, который обратился в прокуратуру и МВД с требованием провести проверку на пропаганду наркотиков, ЛГБТ и финансовые махинации, передали в telegram-канале.

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Российскому блогеру Кириллу «Руки-базуки» грозит 13 лет лишения свободы за пропаганду наркотиков и ЛГБТ. Правоохранительные органы заинтересовались творчеством блогера после стрима с двумя эскортницами. «До 13 лет лишения свободы грозит блогеру Кириллу Руки-базуки за финансовые махинации, пропаганду наркотиков и ЛГБТ», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что во время прямого эфира блогер делился запрещенными способами вывода денег. Кирилл «Руки-базуки» пригласил на свою страничку двух известных эскортниц Татьяну Фогельман и Юлию Моретти. Во время трансляции Кирилл рассказал о способах обхода банковских ограничений и утверждал, что его друзья и подруги находятся с ним из-за его запаса наркотических средств. Эти высказывания привлекли внимание главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина, который обратился в прокуратуру и МВД с требованием провести проверку на пропаганду наркотиков, ЛГБТ и финансовые махинации, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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