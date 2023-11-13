13 ноября 2023

В Курганской области резко подорожали яйца и мясо курицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Молочная продукция. Курган , яйца
В Курганской области значительно подорожал продуктовый набор Фото:

В Курганской области резко изменились потребительские цены на отдельные виды продуктов, в частности на куриные яйца и мясо. Соответствующая информация появилась на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«Изменение потребительских цен на отдельные виды продуктов питания в октябре 2023 года. Яйца куриные — 113,5%. Куры охлажденные и мороженные — 105,6%. Пшено — 102,8%», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что цены изменились и на сливочное масло. Показатель вырос на 2%. Также выросла цена риса шлифованного почти на 2%. Показатель стоимости хлеба и булочных изделий увеличился на 1,6%. Отмечается, что в октябре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года индекс цен на товары и услуги составил почти 106%.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане дорожали продукты для «английского завтрака». Вырастали средние цена на колбасу, яйца и чай.

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В Курганской области резко изменились потребительские цены на отдельные виды продуктов, в частности на куриные яйца и мясо. Соответствующая информация появилась на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Изменение потребительских цен на отдельные виды продуктов питания в октябре 2023 года. Яйца куриные — 113,5%. Куры охлажденные и мороженные — 105,6%. Пшено — 102,8%», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что цены изменились и на сливочное масло. Показатель вырос на 2%. Также выросла цена риса шлифованного почти на 2%. Показатель стоимости хлеба и булочных изделий увеличился на 1,6%. Отмечается, что в октябре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года индекс цен на товары и услуги составил почти 106%. Ранее URA.RU писало, что в Кургане дорожали продукты для «английского завтрака». Вырастали средние цена на колбасу, яйца и чай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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