В Курганской области резко подорожали яйца и мясо курицы

14 ноября 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

В Курганской области значительно подорожал продуктовый набор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области резко изменились потребительские цены на отдельные виды продуктов, в частности на куриные яйца и мясо. Соответствующая информация появилась на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Изменение потребительских цен на отдельные виды продуктов питания в октябре 2023 года. Яйца куриные — 113,5%. Куры охлажденные и мороженные — 105,6%. Пшено — 102,8%», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что цены изменились и на сливочное масло. Показатель вырос на 2%. Также выросла цена риса шлифованного почти на 2%. Показатель стоимости хлеба и булочных изделий увеличился на 1,6%. Отмечается, что в октябре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года индекс цен на товары и услуги составил почти 106%. Ранее URA.RU писало, что в Кургане дорожали продукты для «английского завтрака». Вырастали средние цена на колбасу, яйца и чай.

В Курганской области резко изменились потребительские цены на отдельные виды продуктов, в частности на куриные яйца и мясо. Соответствующая информация появилась на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «Изменение потребительских цен на отдельные виды продуктов питания в октябре 2023 года. Яйца куриные — 113,5%. Куры охлажденные и мороженные — 105,6%. Пшено — 102,8%», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что цены изменились и на сливочное масло. Показатель вырос на 2%. Также выросла цена риса шлифованного почти на 2%. Показатель стоимости хлеба и булочных изделий увеличился на 1,6%. Отмечается, что в октябре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года индекс цен на товары и услуги составил почти 106%. Ранее URA.RU писало, что в Кургане дорожали продукты для «английского завтрака». Вырастали средние цена на колбасу, яйца и чай.