13 ноября 2023

В центре Тюмени на месяц перекроют дорогу у «позорного» долгостроя. Карта

В Тюмени на месяц перекроют дорогу по улице Камышенской, у аварийного долгостроя
© Служба новостей «URA.RU»
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Опасное здание будут сносить (архивное фото) Фото:

В Тюмени с 18 ноября по 30 декабря перекроют участок дороги по улице Камышенской, в районе скандального аварийного долгостроя, который будут сносить. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Сами тюменцы называют здание позором города.

«С 18.11. 2023 по 30.12.2023 будет прекращено движение по автомобильной дороге на улице Камышинской, на участке от Смоленской до Герцена. Причина — работы по сносу постройки», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

Речь идет о долгострое, который начали возводить в 2000 году, в 2013-м признали аварийным, а в 2019-м — подлежащем сносу. Здание должно было стать многоэтажным жилым домом, но застройщик (ПСК «Континент») был признан банкротом. В отзывах о здании в сервисе 2GIS горожане отмечают, что долгострой является позором города и портит внешний вид центра Тюмени.

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В Тюмени с 18 ноября по 30 декабря перекроют участок дороги по улице Камышенской, в районе скандального аварийного долгостроя, который будут сносить. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Сами тюменцы называют здание позором города. «С 18.11. 2023 по 30.12.2023 будет прекращено движение по автомобильной дороге на улице Камышинской, на участке от Смоленской до Герцена. Причина — работы по сносу постройки», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. Речь идет о долгострое, который начали возводить в 2000 году, в 2013-м признали аварийным, а в 2019-м — подлежащем сносу. Здание должно было стать многоэтажным жилым домом, но застройщик (ПСК «Континент») был признан банкротом. В отзывах о здании в сервисе 2GIS горожане отмечают, что долгострой является позором города и портит внешний вид центра Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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