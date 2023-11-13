В Тюмени с 18 ноября по 30 декабря перекроют участок дороги по улице Камышенской, в районе скандального аварийного долгостроя, который будут сносить. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Сами тюменцы называют здание позором города.
«С 18.11. 2023 по 30.12.2023 будет прекращено движение по автомобильной дороге на улице Камышинской, на участке от Смоленской до Герцена. Причина — работы по сносу постройки», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.
Речь идет о долгострое, который начали возводить в 2000 году, в 2013-м признали аварийным, а в 2019-м — подлежащем сносу. Здание должно было стать многоэтажным жилым домом, но застройщик (ПСК «Континент») был признан банкротом. В отзывах о здании в сервисе 2GIS горожане отмечают, что долгострой является позором города и портит внешний вид центра Тюмени.
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