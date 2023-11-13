В центре Тюмени на месяц перекроют дорогу у «позорного» долгостроя. Карта

В Тюмени на месяц перекроют дорогу по улице Камышенской, у аварийного долгостроя

14 ноября 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Опасное здание будут сносить (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени с 18 ноября по 30 декабря перекроют участок дороги по улице Камышенской, в районе скандального аварийного долгостроя, который будут сносить. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Сами тюменцы называют здание позором города. «С 18.11. 2023 по 30.12.2023 будет прекращено движение по автомобильной дороге на улице Камышинской, на участке от Смоленской до Герцена. Причина — работы по сносу постройки», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. Речь идет о долгострое, который начали возводить в 2000 году, в 2013-м признали аварийным, а в 2019-м — подлежащем сносу. Здание должно было стать многоэтажным жилым домом, но застройщик (ПСК «Континент») был признан банкротом. В отзывах о здании в сервисе 2GIS горожане отмечают, что долгострой является позором города и портит внешний вид центра Тюмени. Скрин: пресс-служба администрации Тюмени, https://t.me/tmndom

В Тюмени с 18 ноября по 30 декабря перекроют участок дороги по улице Камышенской, в районе скандального аварийного долгостроя, который будут сносить. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Сами тюменцы называют здание позором города. «С 18.11. 2023 по 30.12.2023 будет прекращено движение по автомобильной дороге на улице Камышинской, на участке от Смоленской до Герцена. Причина — работы по сносу постройки», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города. Речь идет о долгострое, который начали возводить в 2000 году, в 2013-м признали аварийным, а в 2019-м — подлежащем сносу. Здание должно было стать многоэтажным жилым домом, но застройщик (ПСК «Континент») был признан банкротом. В отзывах о здании в сервисе 2GIS горожане отмечают, что долгострой является позором города и портит внешний вид центра Тюмени.