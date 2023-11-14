Минобороны ФРГ признало провал ЕС в помощи Украине

Глава минобороны ФРГ Писториус: Германия не обещала Украине 1 млн снарядов
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НАТО. Москва. stock, фрг, stock, Борис Писториус, министр обороны
Германия не сможет поставить Украине один миллион снарядов, заявил Борис Писториус Фото:
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Германия не обещала Украине поставку одного миллиона снарядов в год. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус в Брюсселе

«Я не обещал одного миллиона снарядов в течение года. Умышленно не обещал», — передает слова Писториуса Ruptly. Он признал, что этого столь масштабной поставки не удастся достичь в срок.

Писториус напомнил, что изначально были страны, высказывавшие сомнения относительно возможности уложиться с данной поставкой в сроки. В результате, они оказались правы, заключил глава минобороны Германии.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что отставание в поставках снарядов не связано с отсутствием политической воли Евросоюза поддерживать Украину, а обусловлено плохим состоянием европейской оборонной промышленности. Он также отметил проблемы бюрократии в Евросоюзе, мешающие выполнению внешних контрактов вовремя, передает RT.

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Германия не обещала Украине поставку одного миллиона снарядов в год. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус в Брюсселе «Я не обещал одного миллиона снарядов в течение года. Умышленно не обещал», — передает слова Писториуса Ruptly. Он признал, что этого столь масштабной поставки не удастся достичь в срок. Писториус напомнил, что изначально были страны, высказывавшие сомнения относительно возможности уложиться с данной поставкой в сроки. В результате, они оказались правы, заключил глава минобороны Германии. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что отставание в поставках снарядов не связано с отсутствием политической воли Евросоюза поддерживать Украину, а обусловлено плохим состоянием европейской оборонной промышленности. Он также отметил проблемы бюрократии в Евросоюзе, мешающие выполнению внешних контрактов вовремя, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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