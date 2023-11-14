В мире Украина Минобороны ФРГ признало провал ЕС в помощи Украине Глава минобороны ФРГ Писториус: Германия не обещала Украине 1 млн снарядов 14 ноября 2023 в 13:56 Размер текста - 17 + Германия не сможет поставить Украине один миллион снарядов, заявил Борис Писториус Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия не обещала Украине поставку одного миллиона снарядов в год. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус в Брюсселе «Я не обещал одного миллиона снарядов в течение года. Умышленно не обещал», — передает слова Писториуса Ruptly. Он признал, что этого столь масштабной поставки не удастся достичь в срок. Писториус напомнил, что изначально были страны, высказывавшие сомнения относительно возможности уложиться с данной поставкой в сроки. В результате, они оказались правы, заключил глава минобороны Германии. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что отставание в поставках снарядов не связано с отсутствием политической воли Евросоюза поддерживать Украину, а обусловлено плохим состоянием европейской оборонной промышленности. Он также отметил проблемы бюрократии в Евросоюзе, мешающие выполнению внешних контрактов вовремя, передает RT. Германия не обещала Украине поставку одного миллиона снарядов в год. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус в Брюсселе «Я не обещал одного миллиона снарядов в течение года. Умышленно не обещал», — передает слова Писториуса Ruptly. Он признал, что этого столь масштабной поставки не удастся достичь в срок. Писториус напомнил, что изначально были страны, высказывавшие сомнения относительно возможности уложиться с данной поставкой в сроки. В результате, они оказались правы, заключил глава минобороны Германии. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что отставание в поставках снарядов не связано с отсутствием политической воли Евросоюза поддерживать Украину, а обусловлено плохим состоянием европейской оборонной промышленности. Он также отметил проблемы бюрократии в Евросоюзе, мешающие выполнению внешних контрактов вовремя, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям