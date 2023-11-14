На соцподдержку свердловчан потратят почти сто миллиардов рублей

Расходы на соцподдержку жителей Свердловской области в 2024 году составят 96 млрд рублей. Деньги заложены в проекте регионального бюджета. Об этом Евгений Куйвашев заявил, выступая перед депутатами законодательного собрания региона, передает корреспондент URA.RU из зала заседания.
«В 2024 году объем расходов на соцзащиту и поддержку населения превысит 96 млрд рублей. Среди различных мер поддержки, в следующем году планируем выдать восемь тысяч сертификатов областного материнского капитала», — рассказал губернатор.
Согласно законопроекту, в 2024 году доходы областного бюджета составят 408 млрд рублей, а расходы — 423 млрд рублей. Наибольшее количество денег вложат в социальную сферу. Первое чтение документа прошло 14 ноября. За принятие проголосовали все депутаты, кроме коммунистов во главе с лидером фракции Александром Ивачевым.
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