На соцподдержку свердловчан потратят почти сто миллиардов рублей

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, академический район, женщина с коляской, осень, нму, туман, лестница
Объем расходов на соцзащиту и поддержку населения превысит 96 млрд рублей Фото:

Расходы на соцподдержку жителей Свердловской области в 2024 году составят 96 млрд рублей. Деньги заложены в проекте регионального бюджета. Об этом Евгений Куйвашев заявил, выступая перед депутатами законодательного собрания региона, передает корреспондент URA.RU из зала заседания.

«В 2024 году объем расходов на соцзащиту и поддержку населения превысит 96 млрд рублей. Среди различных мер поддержки, в следующем году планируем выдать восемь тысяч сертификатов областного материнского капитала», — рассказал губернатор.

Согласно законопроекту, в 2024 году доходы областного бюджета составят 408 млрд рублей, а расходы — 423 млрд рублей. Наибольшее количество денег вложат в социальную сферу. Первое чтение документа прошло 14 ноября. За принятие проголосовали все депутаты, кроме коммунистов во главе с лидером фракции Александром Ивачевым.

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Расходы на соцподдержку жителей Свердловской области в 2024 году составят 96 млрд рублей. Деньги заложены в проекте регионального бюджета. Об этом Евгений Куйвашев заявил, выступая перед депутатами законодательного собрания региона, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. «В 2024 году объем расходов на соцзащиту и поддержку населения превысит 96 млрд рублей. Среди различных мер поддержки, в следующем году планируем выдать восемь тысяч сертификатов областного материнского капитала», — рассказал губернатор. Согласно законопроекту, в 2024 году доходы областного бюджета составят 408 млрд рублей, а расходы — 423 млрд рублей. Наибольшее количество денег вложат в социальную сферу. Первое чтение документа прошло 14 ноября. За принятие проголосовали все депутаты, кроме коммунистов во главе с лидером фракции Александром Ивачевым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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