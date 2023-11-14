В Челябинске в ноябре на 7,3% подорожали квартиры в новостройках

«Циан»: В Челябинске в ноябре квартиры в новостройках подорожали на 7,3%
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , жилье, строительство, недвижимость, квартира, новостройки, благоустройство, дом, стройка, многоквартирный дом, многоэтажка, доступное жилье
Стоимость жилья в новостройках выросла со 125 тысяч до 134 тысяч рублей за квадратный метр Фото:

В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с октябрем стоимость жилья на первичном рынке выросла на 7,3%, за год на 53%. В среднем цена квадратного метра на первичном рынке жилья поднялась со 125 тысяч до 134 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с октябрем квартиры в новостройках подорожали на 7,3%. Стоимость жилья на первичном рынке выросла со 125 тысяч до 134 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе «Циан Аналитика».

С ноября 2022 года по ноябрь 2023 стоимость квартир на первичном рынке в Челябинске подорожала на 53%, больше, чем в других городах РФ. В целом по России за месяц в крупных городах цены увеличились на 2,4%. Если в октябре они почти везде прибавили 1-3%, то в ноябре разброс стал заметнее — от -1 до +7%.

Как отметили аналитики, разница в цене связана с тем, что рынок остро реагирует на спрос — при его падении девелоперы используют скидки и акции, на волне ажиотажного спроса, напротив, поднимается стоимость квартир.

В Челябинской области в ноябре 2023 года стали чаще покупать квартиры в новостройках комфорт-класса, без отделки, площадью более 60 квадратных метров. В среднем цена таких квартир составляет 6,4 млн рублей.

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В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с октябрем стоимость жилья на первичном рынке выросла на 7,3%, за год на 53%. В среднем цена квадратного метра на первичном рынке жилья поднялась со 125 тысяч до 134 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с октябрем квартиры в новостройках подорожали на 7,3%. Стоимость жилья на первичном рынке выросла со 125 тысяч до 134 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе «Циан Аналитика». С ноября 2022 года по ноябрь 2023 стоимость квартир на первичном рынке в Челябинске подорожала на 53%, больше, чем в других городах РФ. В целом по России за месяц в крупных городах цены увеличились на 2,4%. Если в октябре они почти везде прибавили 1-3%, то в ноябре разброс стал заметнее — от -1 до +7%. Как отметили аналитики, разница в цене связана с тем, что рынок остро реагирует на спрос — при его падении девелоперы используют скидки и акции, на волне ажиотажного спроса, напротив, поднимается стоимость квартир. В Челябинской области в ноябре 2023 года стали чаще покупать квартиры в новостройках комфорт-класса, без отделки, площадью более 60 квадратных метров. В среднем цена таких квартир составляет 6,4 млн рублей.
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