В Кургане соседи подрались из-за благоустройства двора (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана Станислав С. стал фигурантом уголовного дела после конфликта с соседями, которые были против благоустройства двора. Мужчина за свой счет установил во дворе стол и лавки. Словесная перепалка переросла в драку со стрельбой из травматического пистолета, рассказал URA.RU сам Станислав. Теперь он добивается объективного расследования и наказания для оппонентов.

«В мае установил столик и скамейки во дворе дома по ул. Станционная, где проживаю больше пяти лет. Привез песок. Согласовал с управляющей компанией и жителями — большинство высказались за. Планировал качели поставить для детей, заменить деревянный домик. Двор запущенный. Трое соседей оказались против благоустройства. Соседка написала жалобы в разные инстанции, с двумя мужчинами начались словесные перепалки», — рассказал курганец о начале конфликта.

Недовольные благоустройством жильцы посчитали, что стол и лавки будут привлекать непрошенные компании во двор. Вечером 23 июня конфликт Станислава и соседа во дворе дома перерос в драку, на шум прибежал третий сосед с супругой. По словам собеседника, агрессивный сосед напал на него. Обороняясь, Станислав выстрелил из травматического пистолета и попал в оппонента. Станислава забрали в отдел полиции. Пострадавший обратился в больницу (экспертиза признала легкий вред здоровью) и написал заявление в полицию, а на следующий день сломал лавку во дворе.

Полицейские в возбуждении уголовного дела против Станислава отказали. Пострадавший пожаловался в прокуратуру, в октябре постановление УМВД было отменено. После этого Станислав написал встречное заявление на соседей из-за драки и порчи имущества. Он считает, что инцидент произошел из-за личной неприязни соседей к нему.

Связаться со второй стороной конфликта URA.RU не удалось. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.

Благоустройство двора по инициативе курганца Станислава С. переросло в конфликт с соседями, которые выступили против установки лавок Фото: предоставлено читателем

Вечером 23 июня 2023 году мужчины подрались во дворе дома по ул. Станционная в Кургане после конфликта из-за благоустройства Фото: предоставлено читателем URA.RU

Видео драки, снятое соседями, легло в основу уголовного дела против инициатора благоустройства двора Фото: предоставлено читателем URA.RU

Большинство жителей двора по ул. Станционная благоустройство одобрили, рассказал Станислав Фото: предоставлено читателем URA.RU