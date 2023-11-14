В Кремле ответили на обвинение Штатами России в помощи КНДР

Обвинения США ничем не подтверждены, заявил Дмитрий Песков
Обвинения министра обороны США Ллойда Остина в сторону России и Китая в том, что они помогают Северной Корее обходить санкции ничем не доказаны и не подтверждены. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видели эти обвинения. Но все подобные заявления являются голословными и не подтверждены ничем», — заявил Дмитрий Песков.
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