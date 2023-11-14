В Кремле ответили на обвинение Штатами России в помощи КНДР

Песков: обвинения США в сторону РФ в помощи КНДР голословны
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Обвинения США ничем не подтверждены, заявил Дмитрий Песков Фото:

Обвинения министра обороны США Ллойда Остина в сторону России и Китая в том, что они помогают Северной Корее обходить санкции ничем не доказаны и не подтверждены. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видели эти обвинения. Но все подобные заявления являются голословными и не подтверждены ничем», — заявил Дмитрий Песков.

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Обвинения министра обороны США Ллойда Остина в сторону России и Китая в том, что они помогают Северной Корее обходить санкции ничем не доказаны и не подтверждены. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы видели эти обвинения. Но все подобные заявления являются голословными и не подтверждены ничем», — заявил Дмитрий Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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