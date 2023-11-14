Свердловский госдолг уменьшат на миллиард рублей

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Клипарт. Магнитогорск, деньги, купюра 2000 рублей
Уменьшить долг планируют в 2024 году Фото:

Государственный долг Свердловской области уменьшится на 1,2 млрд рублей. Такие цифры заложены в проекте регионального бюджета на следующий год, сообщил губернатор Евгений Куйвашев на заседании заксобрания.

«Мы очень хорошо продвинулись по вопросу обслуживанию госдолга Свердловской области. В частности, сумма долга уменьшится с 4,9 млрд в 2023 году до 3,7 млрд — в 2024 году», — приводит слова Куйвашева корреспондент агентства URA.RU.

Деньги на эти цели заложены в проекте бюджета на будущий год. Всего доходы областной казны, по планам, составят 408 млрд рублей, расходы — 423 млрд. Первое чтение документа прошло 14 ноября. Второе — назначено на 5 декабря.

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Государственный долг Свердловской области уменьшится на 1,2 млрд рублей. Такие цифры заложены в проекте регионального бюджета на следующий год, сообщил губернатор Евгений Куйвашев на заседании заксобрания. «Мы очень хорошо продвинулись по вопросу обслуживанию госдолга Свердловской области. В частности, сумма долга уменьшится с 4,9 млрд в 2023 году до 3,7 млрд — в 2024 году», — приводит слова Куйвашева корреспондент агентства URA.RU. Деньги на эти цели заложены в проекте бюджета на будущий год. Всего доходы областной казны, по планам, составят 408 млрд рублей, расходы — 423 млрд. Первое чтение документа прошло 14 ноября. Второе — назначено на 5 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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