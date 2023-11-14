Свердловский госдолг уменьшат на миллиард рублей

Государственный долг Свердловской области уменьшится на 1,2 млрд рублей. Такие цифры заложены в проекте регионального бюджета на следующий год, сообщил губернатор Евгений Куйвашев на заседании заксобрания.
«Мы очень хорошо продвинулись по вопросу обслуживанию госдолга Свердловской области. В частности, сумма долга уменьшится с 4,9 млрд в 2023 году до 3,7 млрд — в 2024 году», — приводит слова Куйвашева корреспондент агентства URA.RU.
Деньги на эти цели заложены в проекте бюджета на будущий год. Всего доходы областной казны, по планам, составят 408 млрд рублей, расходы — 423 млрд. Первое чтение документа прошло 14 ноября. Второе — назначено на 5 декабря.
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